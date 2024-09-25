Aura Neuron MT5

Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi tekniklerinden kaçınarak onu her türlü broker koşuluna uygun hale getirir. Aura Neuron, piyasa eğilimlerini ve hareketlerini tahmin etmek için kullanan çok katmanlı bir algılayıcı (MLP) sinir ağı tarafından desteklenmektedir. MLP'ler, özellikle tek bir gizli katmandan oluştuklarında genellikle "vanilya" sinir ağları olarak adlandırılan bir tür ileri beslemeli yapay sinir ağıdır (ANN). Bir MLP, üç temel katmandan oluşur: bir giriş katmanı, bir gizli katman ve bir çıktı katmanı. Giriş düğümleri hariç her nöron, doğrusal olmayan bir aktivasyon işlevi kullanır. Ağ, geri yayılım adı verilen denetlenen bir öğrenme tekniği kullanılarak eğitilir. MLP'nin çoklu katmanları ve doğrusal olmayan aktivasyonu, onu doğrusal bir algılayıcıdan ayırır ve doğrusal olarak ayrılamayan verilerdeki kalıpları tanımasını sağlar. Aura Neuron, gelişmiş NN zekası sayesinde kalıpları tanımlama ve döviz kurlarındaki değişiklikler veya tüccar davranışları gibi değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Karmaşık verileri işleme kapasitesi, daha doğru tahminler yapmasını ve zamanla performansını iyileştirmesini sağlar.

Canlı sonuçları buradan takip edebilirsiniz: ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)



Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Aura Neuron, sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir. Bilgi:



Çalışan işlem çiftleri : XAUUSD, ALTIN

XAUUSD, ALTIN Zaman dilimi: H1

Minimum depozito: 100$

Min kaldıraç 1:20

Herhangi bir broker ile çalışır, ancak bir ECN brokeri önerilir

Özellikler:

Martingale yok

Şebeke ticareti yok

Ortalama yok

Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok

Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma

1999'dan beri istikrarlı sonuçlar ve %99,9 kaliteli teklifler

Aracı kurum koşullarına duyarlı değil

Kurulumu ve kullanımı kolay

FTMO ve Prop firması hazır

FIFO kurallarına uygundur (EA ayarlarında Hedging'i devre dışı bırakmanız gerekir) Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı? İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.

Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.

Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.

Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.

Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.

Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.

Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uyumunu önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.

Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.

Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.

Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın. Kurulum (Kurulum nasıl yapılır) Risk Uyarısı : Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Neuron, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, yine de kayıp riski taşıyabilir.



