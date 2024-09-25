Aura Neuron MT5

4.79
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi tekniklerinden kaçınarak onu her türlü broker koşuluna uygun hale getirir. Aura Neuron, piyasa eğilimlerini ve hareketlerini tahmin etmek için kullanan çok katmanlı bir algılayıcı (MLP) sinir ağı tarafından desteklenmektedir. MLP'ler, özellikle tek bir gizli katmandan oluştuklarında genellikle "vanilya" sinir ağları olarak adlandırılan bir tür ileri beslemeli yapay sinir ağıdır (ANN). Bir MLP, üç temel katmandan oluşur: bir giriş katmanı, bir gizli katman ve bir çıktı katmanı. Giriş düğümleri hariç her nöron, doğrusal olmayan bir aktivasyon işlevi kullanır. Ağ, geri yayılım adı verilen denetlenen bir öğrenme tekniği kullanılarak eğitilir. MLP'nin çoklu katmanları ve doğrusal olmayan aktivasyonu, onu doğrusal bir algılayıcıdan ayırır ve doğrusal olarak ayrılamayan verilerdeki kalıpları tanımasını sağlar. Aura Neuron, gelişmiş NN zekası sayesinde kalıpları tanımlama ve döviz kurlarındaki değişiklikler veya tüccar davranışları gibi değişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Karmaşık verileri işleme kapasitesi, daha doğru tahminler yapmasını ve zamanla performansını iyileştirmesini sağlar.  

Fiyat 1000$ 1/10 kaldı, sonraki fiyat 1250 $, son fiyat 2000 $ olacak

Canlı sonuçları buradan takip edebilirsiniz:

ICMarkets  https://www.mql5.com/en/signals/2259480 (All by default, Risk 4%)

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Aura Neuron,   sinir ağı algoritmaları tarafından desteklenen uzun vadeli, güvenilir performans için tasarlanmıştır.   Yenilikçi tasarımı, martingale veya grid ticareti gibi riskli stratejilerin olmamasını sağlayarak onu otomatik ticaret için güvenli bir seçenek haline getirir.

Bilgi:

  • Çalışan işlem çiftleri: XAUUSD, ALTIN 
  • Zaman dilimi: H1
  • Minimum depozito: 100$
  • Min kaldıraç 1:20 
  • Herhangi bir broker ile çalışır, ancak bir ECN brokeri önerilir

Özellikler:

  • Martingale yok
  • Şebeke ticareti yok
  • Ortalama yok
  • Tehlikeli para yönetimi teknikleri yok
  • Her işlem için sert zarar durdurma ve kar alma
  • 1999'dan beri istikrarlı sonuçlar ve %99,9 kaliteli teklifler
  • Aracı kurum koşullarına duyarlı değil
  • Kurulumu ve kullanımı kolay
  • FTMO ve Prop firması hazır
  • FIFO kurallarına uygundur (EA ayarlarında Hedging'i devre dışı bırakmanız gerekir)

Aşırı optimizasyondan kaçınmak için neler yapıldı?

  • İleriye Dönük Optimizasyon: Tarihsel verileri parçalara ayırın, bir parçada optimizasyon yapın ve aşırı uyumu önlemek için diğer parçada test edin.
  • Sağlamlık Kontrolleri: Parametre değişimlerini test edin ve stratejinin farklı senaryolarda tutarlılığını sağlamak için rastgele gürültü uygulayın.
  • Minimum Kar Faktörü / Performans Ölçümleri: Aşırı optimize edilmiş parametrelerin seçilmesini önlemek için temel performans ölçümleri için eşikler belirleyin.
  • Parametre İstikrarı: Optimize edilmiş parametrelerin farklı piyasa koşullarında istikrarlı kalmasını sağlayın.
  • Veri Araştırması Önyargısı Kontrolü: Test dönemlerini rastgele belirleyin ve uygun sonuçları seçmekten kaçınmak için birden fazla veri kümesi kullanın.
  • Çapraz Piyasa Testi: Stratejinin farklı piyasa koşullarındaki sağlamlığını garantilemek için stratejiyi çeşitli araçlar üzerinde test edin.
  • Optimizasyon Döngülerinde Sınırlama: Aşırı eğri uyumunu önlemek için optimizasyon çalıştırma sayısını sınırlayın.
  • Verilere Rastgele Gürültü Ekleyin: Optimizasyon sırasında belirli fiyat hareketlerini ezberlemekten kaçınmak için geçmiş verilere rastgele gürültü ekleyin.
  • Sabit Kodlanmış Verilerden Kaçının: Gerçek zamanlı ticarette esneklik sağlamak için statik geçmiş veriler yerine dinamik değişkenler kullanın.
  • Genetik Algoritma Optimizasyonu: Her kombinasyonu test etmeden, umut verici parametre kümelerine öncelik vermek için genetik algoritmaları kullanın; böylece aşırı optimizasyon riskini azaltın.

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Risk Uyarısı  :  Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Aura Neuron, herhangi bir işlem sisteminde olduğu gibi, yine de kayıp riski taşıyabilir.


İncelemeler 54
firewood753
179
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
142
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

George K
133
George K 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

Önerilen ürünler
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Uranus STO
Encho Enev
Uzman Danışmanlar
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
TerminatorCrash
Profxtwins (Pty) LTD
Uzman Danışmanlar
The Terminator Crash Robot is a fully automated trading robot. It is specially designed for trading the Boom and Crash Indexes. The Robot Only Opens buy trades. It buys the Crash. It Buys the Boom index. The best timeframe to use the robot is the 1m. The user can put from 1 up to n trades at a time, you can decide the amount of pips you are willing to risk in the settings. The  expert advisor runs on deriv only. You are advised to risk only the amout you want are willing to risk,as trading is hi
Gravity
Alexandr Balasyan
Uzman Danışmanlar
The Gravity EA is a multifunctional tool for automatic and semi-automatic implementation of Pairs Trading strategies. If you do not know what Pairs Trading is, look it up on the Internet to avoid misunderstandings. The EA comprises: the ability to enable/disable the manual trading mode. You can open and close positions yourselves, based on the indicator values, or it can happen automatically. automatic money management automatic calculation of the optimum delta, the ability to manually specify
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Uzman Danışmanlar
AP Oil Navigator PRO (MT5) What it is AP Oil Navigator PRO is a rules-based Expert Advisor designed specifically for energy symbols such as XTIUSD (WTI) and UKOIL (Brent). The EA looks for a directional bias using a higher-timeframe trend filter, then times entries on the working timeframe using a volatility gate and a structure break. Orders are placed with broker-safe checks and fixed risk. No martingale, no grid, and no averaging. How it trades (high level) • Bias: EMA alignment and swing st
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Uzman Danışmanlar
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar,   rollover süresi boyunca döviz    ticareti yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır    .    Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır    . Derin makine öğrenimi mekanizması, çok seviyeli bir algılayıcı ve klasik göstergelerle birleştirilmiş uyarlanabilir bir nöro filtre kullanan ilk çoklu döviz scalper'ı. Uzmanlar 2003 yılından bu yana istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale, g
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Uzman Danışmanlar
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.63 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Uzman Danışmanlar
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Uzman Danışmanlar
BigBoss Ultra Z Scalper EA, EURUSD paritesi için M5 (5 dakikalık) zaman diliminde hassas bir scalping EA'sıdır. BigBoss Scalper Ultra Z, EURUSD paritesinde hassas scalping stratejileri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA), MetaTrader 5 platformunda M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışır. Bu EA, 12 pip'lik Kar Al ve 11 pip'lik Zarar Durdur emirleri kullandığı için hızlı işlem ve kontrollü risk yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geriye Dönük Test Sonuçları (M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Yazarın diğer ürünleri
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (32)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (21)
Uzman Danışmanlar
Oracle: Ticaretin Geleceği Meta Trader için Oracle Trading Expert, en son programlama tekniklerinden ve makine öğrenimi araçlarından yararlanarak GBPUSD ve Altın piyasalarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Oracle, tescilli algoritmalar ve entegre bir sinir ağı ile verileri etkili bir şekilde analiz ederek kullanıcıların bilinçli işlem kararları almasına yardımcı olur. Oracle'ın tasarımı ayrıca istikrarı vurgular: stratejileri aşırı optimizasyondan kaçınmak için tasarlanmışt
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.71 (28)
Uzman Danışmanlar
Meta Trader platformunda altın için gelişmiş bir ticaret robotu olan One Gold EA'yı tanıtıyoruz. Yatırımcılara gelişmiş piyasa analizleri konusunda yardımcı olmak için geliştirildi. Tescilli teknolojimiz, hem geçmiş hem de gerçek zamanlı altın piyasası verilerini analiz etmek için sinir ağları ve veri odaklı algoritmalardan yararlanır ve karar almada yardımcı olabilecek içgörüler sağlar. Geleneksel manuel stratejilerin aksine, One Gold EA minimum müdahaleyle çalışır, ticaret sürecini kolaylaştır
Matterhorn
Stanislav Tomilov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Matterhorn is a simple but unique grid expert. The Expert Advisor contains a combination of author's indicators and sophisticated grid algorithms. The Expert Advisor allows you to use both the suggested settings files and a wide range of parameters for more fine-tuning personalised settings. The Expert Advisor uses trend and counter-trend indicators, classical grid algorithms with averaging and martingale as well as pyramiding are used in trading. The Expert Advisor is flexible in its settin
FREE
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Aura Superstar,   rollover süresi boyunca döviz    ticareti yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır    .    Makine öğrenimi küme analizi ve genetik scalping algoritmalarına dayanmaktadır    . Derin makine öğrenimi mekanizması, çok seviyeli bir algılayıcı ve klasik göstergelerle birleştirilmiş uyarlanabilir bir nöro filtre kullanan ilk çoklu döviz scalper'ı. Uzmanlar 2003 yılından bu yana istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale, g
Filtrele:
firewood753
179
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
142
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

happy07220911
37
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

George K
133
George K 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

John Villaizan
73
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
229
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
190
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2303
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
26735
Geliştiriciden yanıt Stanislav Tomilov 2025.07.22 09:08
Thank you for your comment. Our trading system is based on neural network models, which are trained using historical data and then deployed for both backtesting and live trading under the same logic.
It's important to clarify that no trades are removed or altered in our backtests. All results are generated directly in MetaTrader, using standard data and default EA logic without manual intervention.
That said, as with any AI-based system, live trading conditions—such as latency, slippage, and broker execution—can affect performance versus historical modeling. This is a natural and expected difference in any algorithmic system, particularly in machine learning applications.
We are fully transparent about this and are happy to provide support or clarification for anyone who has technical questions. Integrity and accuracy remain our top priorities.
We're sorry to hear that the experience didn't meet your expectations. As noted, we issued a full refund promptly, in line with our support policy and commitment to customer satisfaction. Our team strives to provide clear documentation and responsive assistance to help clients use our algorithmic tools effectively. We value all constructive feedback and remain open to improving our solutions. Wishing you success in your trading journey. While we appreciate every review, we believe feedback is most helpful when it reflects the full context. In this case, we resolved the matter by issuing a full refund. Our goal is always to support traders professionally and transparently. Thank you for trying our solution. -----------------------UPD.This review appears to be intentionally misleading and was likely left by a competitor to damage the reputation of the product and myself. It was posted three days after the purchase, despite the buyer receiving a full refund. Unfortunately, such practices are not uncommon on this platform. The Expert Advisor has verified live monitoring from a well-known and trusted broker, which transparently demonstrates its real-life performance. !--------UPD. do not deal with this person, he extorts money under the threat of writing negative reviews-------Advisor Was purchased on July 14th and already on July 16th He asked for a full refund and promised to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

Einyell
39
Einyell 2025.06.25 08:50 
 

Hola que tal, he comprado el asesor experto Aura Neuron para la plataforma de MT5, llevo casi dos meses utilizandola y me ha dado muy buenos rendimientos. Agradezco mucho al programador y espero poder probar el resto de sus asesores expertos.

myname66berm
54
myname66berm 2025.06.17 14:03 
 

The EA fully meets my expectations - a good and reliable robot for gold. The EA is easy to configure and runs without any problems. The results correspond to the live signals and the EA is profitable. A positive highlight is the developer Stanislav. He is very helpful and answers all questions. I would buy the EA again!

Sebastian Schweyer
33
Sebastian Schweyer 2025.06.11 17:58 
 

Got the EA about 2 month ago. The timing was a bit unlucky hence Trump market is a bit rough for EAs at the moment. However, Stan offers A+ support and shows the live performance of his EAs. Using this EA with trailing stop loss only (which can be optimized well to achieve a good profit to drawdown factor). However, wouldnt recommend to use a 30%+ yolo setting). I recommend to check out the Oracle and BTC Hash (which I personally use as well and like a bit more). A friend of mine seems to be quite happy with the Aura Black.

farhansultan786
31
farhansultan786 2025.05.25 16:29 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Daniel Dorado
65
Daniel Dorado 2025.05.13 17:52 
 

Stanislav has shown me that you can find great colleagues on the internet. I had a somewhat bumpy start and he had the sensitivity and kindness as if he were a lifelong friend. I owe him one and I am enormously grateful for his help.

haisheng12345
191
haisheng12345 2025.05.08 09:27 
 

There was a relatively large loss in one transaction, but in the long term, the overall situation is still profitable

Subbiah Kumar
773
Subbiah Kumar 2025.05.05 13:49 
 

Safe and reliable bot. Developer always available to answer any query. A must have EA.

LouiseB2604
777
LouiseB2604 2025.05.03 17:13 
 

After 5 weeks of running Aura Neuron, the EA is doing well so far, even during recent unstable environment. Signal is in line with my EA trades. A lot of Money management features to ensure that risk is under control. Nice support from the seller.

もんめた
36
もんめた 2025.05.02 06:14 
 

I've been using this EA for one week now, and so far, I'm very satisfied with the results. The performance has been steady and consistent, showing promising gains without excessive risk. It's been a smooth experience from the purchase to setup, and everything has worked as expected. I'm really looking forward to seeing how it performs in the long term. So far, so good!

123
İncelemeye yanıt