The ORB Master

Bienvenue chez « The ORB Master »  :  votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts

Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout (ORB) avec l'ORB Master EA : un Expert Advisor raffiné et performant conçu pour les traders modernes.

ORB a gagné en popularité grâce à sa capacité à capter la dynamique initiale du marché, et cet EA représente mon point de vue personnel sur cette approche éprouvée.


Comment l'ORB Master donne des résultats  :

L'ORB Master entre en action juste après l'ouverture des marchés boursiers américains et européens, ciblant les plages d'ouverture critiques de quatre indices phares : SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ et DAX

Ces cassures signalent souvent la tendance dominante de la journée, fournissant un biais directionnel fiable.

L'EA capitalise sur cet avantage avec précision, en entrant dans des transactions qui profitent de la dynamique pour un potentiel de profit maximal.

Pour chaque indice, l'EA déploie trois variantes de stratégie distinctes, créant un portefeuille robuste de 12 approches non corrélées.

Cette diversification minimise les risques tout en amplifiant les opportunités.

Chaque position bénéficie d'une gestion commerciale avancée, y compris des mécanismes dynamiques de stop-loss suiveur (SL) et de take-profit suiveur (TP) pour verrouiller les gains et protéger le capital.


Conçu pour la fiabilité, avec des tests rigoureux à sa base :

Nous avons donné la priorité à la robustesse dès le départ.

L'ORB Master a subi des tests de résistance approfondis hors échantillon sur des données inédites, garantissant qu'il prospère dans la volatilité du marché réel sans les pièges de l'ajustement de courbe, qui est la principale cause des échecs des EA.

Cela signifie la plus grande probabilité que le système fonctionne à l’avenir !


Configuration d'un compte live/démo : commencez à trader en quelques minutes

La mise en route est simple : aucune configuration complexe n’est requise :

  • Ajoutez cette URL aux « URL autorisées » de votre terminal MT4/MT5 (Outils > Options > Conseillers experts) : « https : // www . worldtimeserver.com/ » (supprimez les espaces).
  • Activer le trading automatique dans MT5.
  • Ouvrez un graphique EURUSD M15.
  • Faites glisser l'EA sur le graphique.
  • Dans la fenêtre Entrées, cliquez sur Charger et sélectionnez un  fichier de préréglage  .
  • Personnalisez les noms des symboles pour US30, SP500, NASDAQ et DAX pour qu'ils correspondent aux conventions de votre courtier.
  • Appuyez sur OK et laissez-le fonctionner !


Exécution de backtests : validez en toute confiance :

  • Exécutez le backtest sur EURUSD M15 (EA exécutera automatiquement les 4 indices à partir de cette configuration)
  • Chargez l’un des  fichiers d’ensemble inclus  .
  • Mettez à jour les noms des symboles pour US30, SP500, NASDAQ et DAX selon votre courtier.
  • Choisissez une période de test d’au moins 2 à 3 ans pour obtenir des informations complètes.



Aperçu des principales fonctionnalités

Fonctionnalité

Détails

Gestion des risques

Pas de grille, pas de martingale, pas de tactiques agressives, juste des stratégies intelligentes et durables.

Actifs optimisés

US30, SP500, NASDAQ et DAX

Délai recommandé       

M15.

Tableau à utiliser

EURUSD (l'EA gère de manière transparente les trois indices à partir d'ici).

Nombre de stratégies

12 variations non corrélées fonctionnant en parallèle pour une exposition diversifiée.

Compatible avec les entreprises de prop

Entièrement conforme et prêt pour la plupart des comptes financés.

Solde minimum

500 $ (ajustez en fonction de la taille de lot minimale de votre courtier).

Recommandation du courtier

Un courtier à faible spread est recommandé (contactez-moi pour les courtiers recommandés)


Paramètres:

  • ShowInfoPanel   -> afficher le panneau d'informations sur le graphique 
  • Réglage de la taille de l'Infopanel   -> en cas d'affichage 4K, définir la valeur sur « 2 »
  • mettre à jour le panneau d'information pendant les tests   -> désactivé pour un backtesting plus rapide
  • SetSL_TP_After_Entry   -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec SL et TP
  • Utiliser l'expiration virtuelle   -> activer uniquement si votre courtier n'autorise pas les ordres en attente avec date d'expiration
  • BaseMagicNumber   -> le nombre magique de base qui sera utilisé pour toutes les stratégies
  • Commentaire pour les transactions   -> le commentaire à utiliser pour les transactions
  • Supprimer le suffixe de commentaire   -> supprimez la partie qui ajoute plus d'informations aux commentaires (comme « US500_A »)
  • RunUS500   -> activer la stratégie pour l'indice US500 (SP500)
  • US500_Symbol   -> définir le nom du symbole pour la paire US500 (très important de le définir correctement !!)
  • Heure de début/heure de fin  -> ici, vous pouvez définir l'heure de début et de fin du filtre pour le symbole
  • US500_Strat1   -> activer la stratégie 1 pour cette paire
  • US500_Strat2   -> activer la stratégie 2 pour cette paire
  • US500_Strat3   -> activer la stratégie 3 pour cette paire
  • Valeur en $ pour un déplacement d'unité  – par défaut : « 0 » (automatique). Ne modifiez cette valeur que si la taille de votre lot est trop élevée. Demandez-moi des instructions.
  • US500_MaxSpread   -> spread maximum autorisé
  • US500_Randomization   -> Cette option randomise légèrement les entrées, les sorties et les valeurs TrailingSL, de sorte que plusieurs utilisateurs d'un même courtier auront des transactions légèrement différentes. Convient également aux sociétés de prop.
  • Mêmes  options pour US30, NAS100 (USTECH) et DAX
  • PARAMÈTRES DE TRANSACTION UNIQUES PROPIRM   -> ici, vous pouvez modifier manuellement l'entrée et la sortie des transactions, pour les rendre différentes par rapport aux autres utilisateurs de l'EA (pour les sociétés prop)
  • Méthode de calcul de la taille du lot   -> ici, vous déterminez comment la taille du lot doit être calculée : taille de lot fixe ou risque maximal par stratégie
  • Lots de départ   -> définir la valeur de la taille de lot fixe, lorsque cette option est sélectionnée. Ce paramètre sera utilisé comme « taille de lot minimale » lors de l'utilisation de l'une des deux autres options de calcul de la taille de lot.
  • Risque maximal par stratégie   -> Le drawdown total maximal autorisé (en %) pour chaque stratégie. L'EA déterminera ensuite la taille du lot en fonction du drawdown maximal historique de cette stratégie.
  • Définir le drawdown quotidien maximal   -> Vous pouvez définir ici un drawdown quotidien maximal autorisé (en %). Si ce drawdown est atteint, l'EA clôture toutes les transactions et ordres en attente et attend le lendemain. Ceci est utile pour les sociétés de prop.
  • Utiliser les capitaux propres au lieu du solde   -> utiliser les capitaux propres du compte pour calculer toutes les valeurs de taille de lot
  • OnlyUp   -> cela empêchera la taille du lot de diminuer après des pertes (récupération plus agressive mais plus rapide après des pertes)
  • AutoGMT   -> laissez l'EA calculer le décalage GMT correct pour votre courtier, afin que l'heure du NFP soit correcte
  • GMT_OFFSET_Winter   -> pour définir manuellement le décalage GMT en hiver (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> pour définir manuellement le décalage GMT en été (lorsque AutoGMT est désactivé ou pendant le backtesting !)
  • EnableNFP_Filter   -> activer ou désactiver le filtre NFP
  • NFP_CloseOpenTrades   -> forcer l'EA à fermer toutes les transactions ouvertes lorsque le NFP démarre (X minutes avant le NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> forcer l'EA à supprimer toutes les commandes en attente lorsque NFP démarre (X minutes avant NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> combien de minutes avant l'événement NFP, pour clôturer les transactions et les ordres en attente
  • NFP_MinutesAfter   -> combien de minutes après l'événement NFP, avant que l'EA ne reprenne ses échanges
  • IR_FILTER    (taux d'intérêt) et CPI FILTER fonctionnent de la même manière que le filtre NFP
  • Activer le filtre des heures de négociation  -> ici, vous pouvez activer/désactiver le filtre des heures de négociation
  • Source de temps  -> sélectionnez la source de temps à utiliser (« Optimisé » est recommandé !)
  • Supprimer en attente  -> les commandes en attente seront supprimées en dehors du fuseau horaire de négociation
  • SupprimerOuvrir  -> la transaction ouverte sera fermée à la fin du fuseau horaire de la transaction



Sur moi:

Je ne participe pas au discours commercial « réseau neuronal/apprentissage automatique IA/ChatGPT/ordinateur quantique/backtests en ligne droite parfaite ».

Je me concentre plutôt sur la création de systèmes de trading réels et honnêtes, basés sur une méthodologie éprouvée de développement et d'exécution en direct.

En tant que développeur, j'ai +15 ans d'expérience dans la création de systèmes de trading automatisés et un historique sur MQL5 de produits hautement notés.

Je sais ce qui a le potentiel de fonctionner et ce qui n’a pas le potentiel de fonctionner. 

Je crée des systèmes honnêtes, avec la plus grande probabilité d'avoir des résultats en direct en ligne avec les backtests, sans tricherie.


