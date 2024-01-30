Oracle MT5

5

 Oracle: Ticaretin Geleceği

Meta Trader için Oracle Trading Expert, en son programlama tekniklerinden ve makine öğrenimi araçlarından yararlanarak GBPUSD ve Altın piyasalarında güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Oracle, tescilli algoritmalar ve entegre bir sinir ağı ile verileri etkili bir şekilde analiz ederek kullanıcıların bilinçli işlem kararları almasına yardımcı olur. Oracle'ın tasarımı ayrıca istikrarı vurgular: stratejileri aşırı optimizasyondan kaçınmak için tasarlanmıştır ve aşırı ayarlama yapmadan çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır. Sistem, makine öğrenimi modüllerini RSI ve Bollinger Bantları gibi temel göstergelerle birleştirerek piyasa analizi ve giriş zamanlaması için kapsamlı bir yaklaşım oluşturur. Tarihsel veriler üzerinde test edilen Oracle, istikrarlı performansa değer veren yatırımcılar için pratik bir seçenek sunarak umut verici sonuçlar göstermiştir. GBPUSD ve Altın üzerinde işlem yapan herkes için Oracle Trading Expert, piyasalarda güvenle ve dengeyle gezinmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış güvenilir bir araçtır.

Bu fiyattan sadece 1 kopya kaldı, ardından fiyat 999 dolara çıkarılacak

Kurulum (Kurulum nasıl yapılır)

Uzmanın temel avantajı süper kolay kurulumudur. EA'yı bir grafiğe ekleyin, işlem başına riski mevduatın yüzdesi olarak seçin ve Uzman Danışmanın işinin tadını çıkarın. 

Bilgi:

  • Çalışma sembolleri: XAUUSD(ALTIN), GBPUSD
  • Çalışma Zaman Dilimi: M5
  • Minimum yatırım miktarı 100$ 
  • Kaldıraç riske bağlıdır, düşük riskte 1:30'luk bir kaldıraç uygundur 
  • Hesap türü: Herhangi biri

Emniyet:

  • Martingale kullanılmıyor 
  • Hedging kullanılmaz 
  • Bir şebeke ticareti değil
  • Pozisyonları stop-loss ile korumak
  • Scalping, HFT veya Arbitraj değil

Uzmanın avantajları:

  • En Son Programlama Teknolojilerinin Kullanımı 

EA, en son işlem platformlarıyla uyumlu ve yüksek performans için optimize edilmiş olduğundan emin olmak için güncel programlama dilleri ve çerçeveleri kullanılarak geliştirilmiştir. Bu ayrıca verimli kod bakımı ve yeni özelliklerin daha kolay entegrasyonuna olanak tanır.

  • Benzersiz Özel Yöntemler ve Geliştirmeler 

EA, onu standart otomatik işlem araçlarından ayıran özel, özel olarak tasarlanmış algoritmalar içerir. Bu tescilli yöntemler karar vermeyi iyileştirir ve işlem stratejileri üzerinde daha hassas kontrol sağlar, EA'nın çeşitli piyasa koşullarında daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

  • Aşırı Uyum Problemini Çözmek

EA, modellerin tarihsel testlerde iyi performans göstermesine karşın canlı piyasalarda kötü performans göstermesine neden olan yaygın bir sorun olan aşırı uyumu ele alır. Veriler arasında iyi genelleme yapmak için teknikleri birleştirerek, EA gerçek zamanlı ticarette doğruluğu ve uyarlanabilirliği korur.

  • Yüksek Doğruluk, Kararlılık ve Verimlilik

Hassas işlem girişi ve çıkışı için tasarlanan EA, değişken piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunar. İşlemleri yürütme ve pozisyonları yönetmedeki verimliliği hataları azaltır ve karlılığı en üst düzeye çıkararak riski ödülle dengeler.

  • EA Yeteneklerini Geliştirmek İçin Son Teknoloji Nöral Eklentilerin Gücü 

Sinir ağı eklentilerinden yararlanarak EA gelişmiş tahmin yetenekleri kazanır. Bu eklentiler, karar vermeyi iyileştirmek, yeni verilere hızla uyum sağlamak ve EA'nın genel işlem performansını artırmak için karmaşık veri modellerini işler.

  • FTMO ve Emlak Firmaları için uygundur 

FTMO gibi tescilli işlem şirketlerinin sıkı kriterlerini karşılamak üzere tasarlanan EA, maksimum düşüş limitleri ve günlük kayıp eşikleri gibi kurallara uyacak şekilde optimize edilmiştir ve performansta tutarlılık ve güvenilirlik sağlar.

  • Düşük Düşüşlerle Tarihte Başarıyla Test Edildi

Çeşitli piyasa koşullarında yapılan kapsamlı geriye dönük testler sonucunda EA, olumsuz piyasa hareketleri sırasında riski etkin bir şekilde yönetmek ve sermayeyi korumak için düşüşleri düşük tutarak tutarlı sonuçlar ortaya koymaktadır.

  • Özelleştirilebilir Dahili Haber Filtresi

Beklenmeyen olaylardan kaynaklanan oynaklığı önlemek için, EA'nın haber filtresi önemli ekonomik duyurulardan önce ticareti durdurur. Bu, potansiyel olarak çalkantılı dönemlerde maruziyeti en aza indirerek beklenmedik piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan kayıpları önlemeye yardımcı olur.

  • Broker Koşullarına Karşı Çok Duyarlı Değilim 

EA, çoğu broker ile iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır, ancak cent hesaplarında veya altın gibi varlıklarda yüksek spread'lere sahip hesaplarda optimum olmayabilir. Geliştiriciden performansı en üst düzeye çıkarmak için broker önerileri alabilirsiniz.

  • Kapsamlı Özelleştirme ve Optimizasyon Seçenekleri  

Tüccarlar EA'nın ayarlarını düzenleyebilir ve ince ayar yapabilir, böylece bireysel işlem stratejileri ve risk tercihleriyle yakından uyumlu hale gelebilir. Bu esneklik, EA'nın farklı piyasa ortamları ve işlem hedefleri için optimize edilmesine yardımcı olur.

  • Kurulumu Kolay

EA, tüm deneyim seviyelerindeki yatırımcıların hızlı bir şekilde kurulumunu sağlayan, kullanıcı dostu bir kurulum sürecine sahiptir.


Risk Uyarısı:

Oracle Expert Advisor satın almadan önce lütfen dahil olan risklerin farkında olun. Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir (EA da zarar edebilir). Gösterilen geri testler (örneğin ekran görüntülerinde) en iyi parametreleri bulmak için oldukça optimize edilmiştir ancak bu nedenle sonuçlar canlı ticarete aktarılamaz. Lütfen kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın veya riske atmayın.


İncelemeler 21
홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:29 
 

Running this EA live for two weeks with an ECN broker. Setup was easy, defaults are sensible, and risk tools (position sizing, SL/TS) work exactly as documented. Entries are disciplined with no overtrading; drawdown stayed controlled while profits grew steadily. Developer support is quick and helpful.

Adam Pasfield
248
Adam Pasfield 2025.08.06 23:05 
 

I've been using the Oracle MT5 EA for some time now, and I'm impressed that all trades have been consistently profitable, thanks to its robust multi-strategy ML approach. Stanislav's support is prompt, highly responsive, and truly great, making the experience even better with his expert guidance!

Samy 46
40
Samy 46 2025.07.22 16:47 
 

Following an extended period of demo testing, I transitioned to a live account. The results have been satisfactory, primarily due to well-calibrated settings. Thanks to the developer for those good EA !

