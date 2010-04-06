Auto Fibo mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
"Otomatik FIBO" Kripto-Forex göstergesi, alım satımda harika bir yardımcı araçtır!
- Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafik üzerine yerleştirir.
- Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir.
- En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir.
- Ters scalping veya bölgesel grid ticareti için kullanabilirsiniz.
- Otomatik FIBO göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat da mevcuttur.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.