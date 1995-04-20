Auto Fibo mw

Indicador "Auto FIBO" de Crypto_Forex: ¡una excelente herramienta auxiliar para operar!





- El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo).

- Los niveles de Fibonacci indican las áreas clave donde el precio puede revertirse.

- Los niveles más importantes son 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%.

- Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zona.

- También existen muchas oportunidades para mejorar su sistema actual usando el indicador Auto FIBO.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.