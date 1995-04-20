Auto Fibo mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Indicador "Auto FIBO" de Crypto_Forex: ¡una excelente herramienta auxiliar para operar!
- El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo).
- Los niveles de Fibonacci indican las áreas clave donde el precio puede revertirse.
- Los niveles más importantes son 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%.
- Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zona.
- También existen muchas oportunidades para mejorar su sistema actual usando el indicador Auto FIBO.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.