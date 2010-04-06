Auto Fibo mw

L'indicateur Crypto_Forex « Auto FIBO » est un excellent outil auxiliaire pour le trading !





- L'indicateur calcule et positionne automatiquement les niveaux de Fibonacci et les lignes de tendance locales (rouge) sur le graphique.

- Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où les prix peuvent s'inverser.

- Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

- Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou le trading en grille de zones.

- L'indicateur Auto FIBO offre également de nombreuses possibilités d'améliorer votre système actuel.





