Auto Fibo mw

L'indicateur Crypto_Forex « Auto FIBO » est un excellent outil auxiliaire pour le trading !

- L'indicateur calcule et positionne automatiquement les niveaux de Fibonacci et les lignes de tendance locales (rouge) sur le graphique.
- Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où les prix peuvent s'inverser.
- Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
- Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou le trading en grille de zones.
- L'indicateur Auto FIBO offre également de nombreuses possibilités d'améliorer votre système actuel.

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.
