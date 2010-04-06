Auto Fibo mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Auto FIBO" - un ottimo strumento ausiliario per il trading!
- L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibonacci e le linee di tendenza locali (in rosso).
- I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi.
- I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.
- Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading a griglia di zona.
- Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale utilizzando l'indicatore Auto FIBO.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.