Auto Fibo mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador "Auto FIBO" Crypto_Forex - uma ótima ferramenta auxiliar na negociação!
- O indicador calcula e posiciona automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha).
- Os níveis de Fibonacci indicam as principais áreas onde o preço pode reverter.
- Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.
- Você pode usá-lo para scalping de reversão ou para negociação em grade de zona.
- Há muitas oportunidades para aprimorar seu sistema atual usando também o indicador Auto FIBO.
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.