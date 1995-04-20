Auto Fibo mw

Indicador "Auto FIBO" Crypto_Forex - uma ótima ferramenta auxiliar na negociação!





- O indicador calcula e posiciona automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha).

- Os níveis de Fibonacci indicam as principais áreas onde o preço pode reverter.

- Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.

- Você pode usá-lo para scalping de reversão ou para negociação em grade de zona.

- Há muitas oportunidades para aprimorar seu sistema atual usando também o indicador Auto FIBO.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.