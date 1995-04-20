Auto Fibo mw

Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO" — отличный вспомогательный инструмент для трейдинга!





- Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные трендовые линии (красного цвета).

- Уровни Фибоначчи указывают ключевые области возможного разворота цены.

- Наиболее важные уровни — 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%.

- Вы можете использовать его для скальпинга на развороте или торговли по зональной сетке.

- С помощью индикатора Auto FIBO вы также сможете улучшить свою текущую систему.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.