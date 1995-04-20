Auto Fibo mw
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Der „Auto FIBO“-Indikator für Krypto-Forex ist ein hervorragendes Hilfsmittel für den Handel!
– Der Indikator berechnet und platziert automatisch Fibonacci-Level und lokale Trendlinien (rot) im Chart.
– Fibonacci-Level zeigen wichtige Bereiche an, in denen sich der Kurs umkehren kann.
– Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %.
– Sie können ihn für Reversal-Scalping oder Zone-Grid-Trading verwenden.
– Mit dem Auto FIBO-Indikator bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, Ihr aktuelles System zu verbessern.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.