Auto Fibo mw

Der „Auto FIBO“-Indikator für Krypto-Forex ist ein hervorragendes Hilfsmittel für den Handel!





– Der Indikator berechnet und platziert automatisch Fibonacci-Level und lokale Trendlinien (rot) im Chart.

– Fibonacci-Level zeigen wichtige Bereiche an, in denen sich der Kurs umkehren kann.

– Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %.

– Sie können ihn für Reversal-Scalping oder Zone-Grid-Trading verwenden.

– Mit dem Auto FIBO-Indikator bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, Ihr aktuelles System zu verbessern.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.