Supply Demand EA ProBot

Arz ve talep prensiplerine dayalı tam otomasyonlu bir EA . Tam otomasyonlu arz ve talep danışmanlık hizmeti sunan ilk şirket . Ticaret her zamankinden daha kolay. Kullanımı kolay grafiksel işlem panomuzla işlem stratejinizin tam kontrolünü elinize alın. Tüm işlem stillerini (manuel, yarı otomatik, tam otomatik) kapsayan yüksek kaliteli algoritmik işlem yazılımına sahip olun. Çeşitli ayarlar ve özelleştirme seçenekleri, her yatırımcının kendi ihtiyaçlarına ve kişisel yatırım tarzına uygun bir strateji geliştirmesine olanak tanır. Bu özel uzman danışmanlık hizmetinin güzelliği, sonsuz olanaklar sunmasıdır.


EA ProBot Arz ve Talep Rehberi || Ticaret paneli nasıl kullanılır || otopilot


Lütfen satın aldıktan sonra bana mesaj gönderin. Sana bir taç göndereceğim. Fiyatı 199 dolar, ancak satın aldıktan sonra tamamen ücretsiz .



EA ProBot Arz ve Talep Ticaret Modu

Manuel İşlem: Arz ve talep bölgelerinin yanındaki aralık etiketlerine tıklayarak işlemlerinizi manuel olarak işaretleyebilir/sınırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için giriş ayarlarında manuel ticareti etkinleştirmeniz ve işlem panelindeki "Satın Al" ve "Sat" butonlarını devre dışı bırakmanız gerekir.

Yarı otomatik işlem: EA, fiyat belirli bir aralığa ulaştığında işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. İşlemler, işlem penceresinde seçilen parametrelere göre gerçekleştirilir. İşlem yapmak için, fiyat satış bölgesine ulaştığında Satın Al butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. İşlemi kapatmak için fiyat teklif bölgesine ulaştığında Satış butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. Bu, doğrudan işlem panelinden işleminizin yönünü (alım veya satım) ve risk yönetimi, lot büyüklüğü, zarar durdurma ve kar alma gibi diğer önemli parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. Yönlendirme paneli, seçilen döviz çiftinin her zaman dilimi için gerçek zamanlı trend bilgisi sağlayarak iyi piyasa trendlerini belirlemenize yardımcı olur.

Tamamen otomatik işlem: EA, fiyat talep bölgesine ulaştığında bir alım işlemi mi yoksa arz bölgesine ulaştığında bir satış işlemi mi gerçekleştirileceğine otomatik olarak karar verir. Bunu yapmak için, otopilot yapılandırma giriş parametrelerinden en az birini (Birinci zaman aralığı, İkinci zaman aralığı, Üçüncü zaman aralığı, Dördüncü zaman aralığı) etkinleştirmeniz gerekir. Bu ayarlar, işlemlerinizi uzun vadeli piyasa eğilimlerine ve yönüne göre filtrelemenize olanak tanır.


Hangi işlem yöntemleri mevcut?

Arz ve Talep EA ProBot her türlü işlem yöntemiyle kullanılabilir. Günlük alım satım, swing alım satım ve scalping için kullanılabilir. İşlem paneli çeşitli ayarlar sunarak istediğiniz işlem dönemini ve TP ve SL oranlarını seçmenize olanak tanır. Her türlü işlem stiline uygun mükemmel bir araçtır.

Supply Demand EA Pro'yu farklı kılan nedir?

Supply Demand EA Pro manuel işlem yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır.   Kullanıcılar tek tıklamayla işlem yapma özelliğini kullanarak işlem yapabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların alım veya satım bölgesinin yanındaki aralık göstergesine tıklayarak piyasalar oluşturmasına ve işlemleri sınırlamasına olanak tanır. EA ProBot Arz ve Talebi   İşlem panelindeki ayarlara bağlı olarak arz ve talep bölgelerinde otomatik olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Bu özellik Pro sürümünde mevcut değildir. Supply and Demand EA ProBot kullanıyorsanız, tek tıklamayla işlem yaparak manuel olarak da işlem yapabilirsiniz.   Çalışma prensibi Profesyonel versiyonla aynıdır.


Nasıl çalışır?

Kullanıcılar belirli FX/Endeks/CFD/Metal çiftlerinin hareketlerini izleyebilir ve bunları günlük ve 4 saatlik (günlük işlem) veya haftalık ve aylık (swing işlemi) zaman dilimlerinde görüntüleyerek işlem yönlerini belirleyebilirler. Alım yönü seçildiğinde danışman sadece oluşan talep bölgesinde uzun pozisyonlara girer. Satış yönü seçildiğinde sadece oluşan teklif bölgesinde uzun pozisyonlara girilir. Daha sonra danışmanınızın çalışmasını istediğiniz zaman dilimlerini seçebilirsiniz. Bu danışman birden fazla zaman dilimi için tasarlanmıştır, bu sayede bir zaman diliminden diğerine işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, işlem panelini kullanarak işlem yapmak istediğiniz alan türünü daha da filtreleyebilir ve takip eden zarar durdurma, yarı kar ve zarara dönüş noktalarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca belirli fiyat aralıkları veya yükseliş/düşüş trendi kanalları da oluşturabilirsiniz. EA sadece bu belirli fiyat aralığında faaliyet göstermektedir.


Tüm işlemler otomatik olarak yürütülür ve yönetilir. İhtiyacınız olan özellikleri seçin, arkanıza yaslanın ve kârınızın artmasını izleyin.

Ayrıca her birinin yanındaki alan etiketlerine tıklayarak eylemleri manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz.


Panel giriş parametreleri:

  • İşlem yönünü seçin (alım veya satım)
  • İşlem yapmak istediğiniz zaman dilimini seçin.
  • Değiştirmek istediğiniz alanı seçin (Büyük, Orta, Küçük, Çok Küçük).
  • Üç finansal yönetim seçeneğinden birini seçin
  • Danışman bir işlemi kapattığında, kar mı yoksa zararedeceğini seçer.
  • Risk tabanlı veya ATR tabanlı TP ve SL oranları arasında seçim yapın
  • Yükselen veya alçalan kanallardaki işlem alanlarını seçin
  • Aralığın üst ve alt sınırlarını seçin
  • Sadece günün belirli saatlerinde işlem yapmak istiyorsanız bir zaman aralığı seçin.
  • Çeşitli takip eden stop , yarı kar ve denge noktası özelliklerinden birini seçin .


Bir EA'yı bir grafiğe bağladığınızda, üç ana zaman dilimine kadar görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, 30 dakikalık bir zaman dilimi kullanıyorsanız, 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük arz ve talep bölgelerini etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca karlı olsun veya olmasın, yeni bir işlem yapıldığında veya mevcut bir işlem kapatıldığında telefonunuza bildirimler alacaksınız .

Bu sayede, nerede olursanız olun, platformun faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakışa sahip olabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olursa bana istediğiniz zaman özel mesaj atabilirsiniz. Bu aracı kullanarak işlem karınızı nasıl maksimize edebileceğinize dair detaylı bilgileri size göndereceğiz.



ÖNEMLİ: Strategy Tester işlem panelini desteklemez. Tüm Strateji Test Görevleri rastgeledir.


MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/117023




mgl5fjn
630
mgl5fjn 2025.04.22 06:24 
 

Till now I only used indicator of the EA. I`ts very powerful. Support is quick and helpful.

Maik Siebel
801
Maik Siebel 2025.04.01 09:40 
 

The EA has become a central component of all my trading activities. I am very satisfied. The support from the developer is also fast and friendly.

Steffen
278
Steffen 2025.01.16 11:23 
 

Never seen such a highly sophisticated and helpful tool. Support by Georgios is fantastic. Highly recommended, but learning curve must be considered.

ZHE A
51
ZHE A 2025.05.10 20:58 
 

Review after using this EA for over a month Pros: Logical, clear, and honest EA. There are very few true price action experts in this market. Although we can't backtest it, we do get an excellent panel to customize our strategy, especially with the manual custom trendlines. The UI design reflects the developer's effort. Cons: Still trying to figure out how the automated direction detects trends. It seems overly sensitive (e.g on the 15M chart with 3 tf trend filters enabled, the EA opened both a buy and a sell on the same day). If the automated direction is based on trendlines or channels, I hope the developer can add visual trend graphics to the chart. Showing the trendlines or channels would be more helpful than just the trend direction panel. Result: Tested on 15M–4H with 3 trend filters, and 1H–4H with 2 trend filters. Currently at a small loss. I need to better understand how the automated direction works. Most of the time, the trends shown on the panel don’t match the trends I see. Its not reasonable to simply turn on all timeframe filters, as price always needs to pull back and bounce in those high quality zones.

Update: great support, thanks to the author's detailed explanation. it's a pity that the automated direction isn't based on the trend channel/line, but a pure price action system still has strong potential to survive in the long run.

Update again: After using this ea for nearly half a year, I have to say it's not as profitable as expected. The ea is honest and the author provides kind support, but most issues I faced I ended up diagnosing myself. This time, however, I couldn't solve the problem, it sometimes opened trades against the trend (even with three trend filters on) and occasionally during news periods. Some functions on the panel extension don't work. Due to the large loss, I've decided to stop using it. Maybe supply and demand was once a great strategy, but market conditions seem to have changed.

Georgios Kalomoiropoulos
6786
Geliştiriciden yanıt Georgios Kalomoiropoulos 2025.08.21 12:58
Thank you for sharing your feedback.
I want to clarify a few points: --> Supply and Demand is the concept that will always work in any market conditions cause it is the reason that moves the financial markets. It is based on the fundamental dynamics and imbalances between buyers and sellers. --> Automated direction system is based on higher timeframe price action. Sometimes, a trade may look against the trend when viewed on a lower timeframe, but it is actually in compliance with the overall market bias. You can check the price action of any timeframe on the “Directional Panel” indicator. --> Regarding the panel extension functions, I had no reported issues so far. However, if you experienced any issue i would like to check and solve it as soon as possible. I am here to solve any issue or question you have regarding trading or panel features.
İncelemeye yanıt