Supply Demand EA ProBot

EA ProBot Arz ve Talep Ticaret Modu



Manuel İşlem: Arz ve talep bölgelerinin yanındaki aralık etiketlerine tıklayarak işlemlerinizi manuel olarak işaretleyebilir/sınırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için giriş ayarlarında manuel ticareti etkinleştirmeniz ve işlem panelindeki "Satın Al" ve "Sat" butonlarını devre dışı bırakmanız gerekir.

Yarı otomatik işlem: EA, fiyat belirli bir aralığa ulaştığında işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. İşlemler, işlem penceresinde seçilen parametrelere göre gerçekleştirilir. İşlem yapmak için, fiyat satış bölgesine ulaştığında Satın Al butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. İşlemi kapatmak için fiyat teklif bölgesine ulaştığında Satış butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. Bu, doğrudan işlem panelinden işleminizin yönünü (alım veya satım) ve risk yönetimi, lot büyüklüğü, zarar durdurma ve kar alma gibi diğer önemli parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. Yönlendirme paneli, seçilen döviz çiftinin her zaman dilimi için gerçek zamanlı trend bilgisi sağlayarak iyi piyasa trendlerini belirlemenize yardımcı olur.



EA, fiyat talep bölgesine ulaştığında bir alım işlemi mi yoksa arz bölgesine ulaştığında bir satış işlemi mi gerçekleştirileceğine otomatik olarak karar verir. Bunu yapmak için, otopilot yapılandırma giriş parametrelerinden en az birini (Birinci zaman aralığı, İkinci zaman aralığı, Üçüncü zaman aralığı, Dördüncü zaman aralığı) etkinleştirmeniz gerekir. Bu ayarlar, işlemlerinizi uzun vadeli piyasa eğilimlerine ve yönüne göre filtrelemenize olanak tanır.





Hangi işlem yöntemleri mevcut?



Arz ve Talep EA ProBot her türlü işlem yöntemiyle kullanılabilir. Günlük alım satım, swing alım satım ve scalping için kullanılabilir. İşlem paneli çeşitli ayarlar sunarak istediğiniz işlem dönemini ve TP ve SL oranlarını seçmenize olanak tanır. Her türlü işlem stiline uygun mükemmel bir araçtır.

Supply Demand EA Pro'yu farklı kılan nedir?



Supply Demand EA Pro manuel işlem yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar tek tıklamayla işlem yapma özelliğini kullanarak işlem yapabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların alım veya satım bölgesinin yanındaki aralık göstergesine tıklayarak piyasalar oluşturmasına ve işlemleri sınırlamasına olanak tanır. EA ProBot Arz ve Talebi İşlem panelindeki ayarlara bağlı olarak arz ve talep bölgelerinde otomatik olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Bu özellik Pro sürümünde mevcut değildir. Supply and Demand EA ProBot kullanıyorsanız, tek tıklamayla işlem yaparak manuel olarak da işlem yapabilirsiniz. Çalışma prensibi Profesyonel versiyonla aynıdır.





Nasıl çalışır?



Kullanıcılar belirli FX/Endeks/CFD/Metal çiftlerinin hareketlerini izleyebilir ve bunları günlük ve 4 saatlik (günlük işlem) veya haftalık ve aylık (swing işlemi) zaman dilimlerinde görüntüleyerek işlem yönlerini belirleyebilirler. Alım yönü seçildiğinde danışman sadece oluşan talep bölgesinde uzun pozisyonlara girer. Satış yönü seçildiğinde sadece oluşan teklif bölgesinde uzun pozisyonlara girilir. Daha sonra danışmanınızın çalışmasını istediğiniz zaman dilimlerini seçebilirsiniz. Bu danışman birden fazla zaman dilimi için tasarlanmıştır, bu sayede bir zaman diliminden diğerine işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, işlem panelini kullanarak işlem yapmak istediğiniz alan türünü daha da filtreleyebilir ve takip eden zarar durdurma, yarı kar ve zarara dönüş noktalarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca belirli fiyat aralıkları veya yükseliş/düşüş trendi kanalları da oluşturabilirsiniz. EA sadece bu belirli fiyat aralığında faaliyet göstermektedir.





Tüm işlemler otomatik olarak yürütülür ve yönetilir. İhtiyacınız olan özellikleri seçin, arkanıza yaslanın ve kârınızın artmasını izleyin.

Ayrıca her birinin yanındaki alan etiketlerine tıklayarak eylemleri manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz.





Panel giriş parametreleri:





İşlem yönünü seçin (alım veya satım)

seçin (alım veya satım) İşlem yapmak istediğiniz zaman dilimini seçin.

seçin. Değiştirmek istediğiniz alanı seçin (Büyük, Orta, Küçük, Çok Küçük).



seçin (Büyük, Orta, Küçük, Çok Küçük). Üç finansal yönetim seçeneğinden birini seçin

birini seçin Danışman bir işlemi kapattığında, kar mı yoksa zarar mı edeceğini seçer.

mı yoksa mı seçer. Risk tabanlı veya ATR tabanlı TP ve SL oranları arasında seçim yapın

tabanlı TP ve SL oranları arasında seçim yapın Yükselen veya alçalan kanallardaki işlem alanlarını seçin

kanallardaki işlem alanlarını seçin Aralığın üst ve alt sınırlarını seçin

Sadece günün belirli saatlerinde işlem yapmak istiyorsanız bir zaman aralığı seçin.

seçin. Çeşitli takip eden stop , yarı kar ve denge noktası özelliklerinden birini seçin .





Bir EA'yı bir grafiğe bağladığınızda, üç ana zaman dilimine kadar görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, 30 dakikalık bir zaman dilimi kullanıyorsanız, 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük arz ve talep bölgelerini etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca karlı olsun veya olmasın, yeni bir işlem yapıldığında veya mevcut bir işlem kapatıldığında telefonunuza bildirimler alacaksınız .

Bu sayede, nerede olursanız olun, platformun faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakışa sahip olabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olursa bana istediğiniz zaman özel mesaj atabilirsiniz. Bu aracı kullanarak işlem karınızı nasıl maksimize edebileceğinize dair detaylı bilgileri size göndereceğiz.









ÖNEMLİ: Strategy Tester işlem panelini desteklemez. Tüm Strateji Test Görevleri rastgeledir.





