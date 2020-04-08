MACD Higher Time Frame ml
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi HTF MACD Osilatörü MT4 için.
- HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir.
- MACD göstergesi, trend ticareti için en popüler göstergelerden biridir.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri veya diğer göstergelerle kombinasyon halinde Çoklu Zaman Dilimi ticaret sistemleri için mükemmeldir.
- HTF MACD Göstergesi, daha yüksek zaman diliminden MACD'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar --> bu profesyonel bir ticaret yaklaşımıdır.
- Göstergenin yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.