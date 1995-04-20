MACD Higher Time Frame ml
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator HTF MACD-Oszillator für MT4.
– HTF steht für „höherer Zeitrahmen“.
– Der MACD-Indikator selbst ist einer der beliebtesten Indikatoren für Trendhandel.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Einträgen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.
– Der HTF MACD-Indikator ermöglicht die Verknüpfung von MACDs aus höheren Zeitrahmen mit Ihrem aktuellen Chart – ein professioneller Handelsansatz.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.
Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.