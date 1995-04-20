MACD Higher Time Frame ml

Indicador Crypto_Forex HTF MACD Oscilador para MT4.





- HTF significa "período temporal superior".

- El indicador MACD es uno de los indicadores más populares para el trading de tendencias.

- Este indicador es excelente para sistemas de trading multiperíodo con entradas de acción del precio o en combinación con otros indicadores.

- El indicador HTF MACD permite vincular el MACD de un período temporal superior a su gráfico actual; este es un enfoque de trading profesional.

- El indicador cuenta con alertas integradas para móviles y PC.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.