MACD Higher Time Frame ml

Indicador Crypto_Forex HTF e Oscilador MACD para MT4.





- HTF significa - período de tempo maior.

- O indicador MACD em si é um dos indicadores mais populares para negociação de tendências.

- Este indicador é excelente para sistemas de negociação multi-período com entradas de Ação de Preço ou em combinação com outros indicadores.

- O indicador HTF MACD permite anexar MACD de período de tempo maior ao seu gráfico atual --> esta é uma abordagem de negociação profissional.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.