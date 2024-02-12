RaysFX Stochastic
- Göstergeler
- Davide Rappa
- Sürüm: 1.10
RaysFX Stochastic
L'indicatore RaysFX Stochastic è un indicatore personalizzato per la piattaforma MetaTrader 4.
Caratteristiche principali:
-Indicatori separati: L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico principale.
-Livelli dell'indicatore: L'indicatore ha due livelli predefiniti, 20 e 80, che possono essere utilizzati come livelli di ipervenduto e ipercomprato.
-Buffer dell'indicatore: L'indicatore utilizza quattro buffer per calcolare e memorizzare i suoi valori.
-Colori dell'indicatore: L'indicatore utilizza quattro colori (lime e rosso) per rappresentare i suoi valori.
Funzionalità
L'indicatore RaysFX Stochastic calcola il valore stocastico utilizzando una formula personalizzata. Utilizza due cicli for per calcolare il valore stocastico. Il primo ciclo calcola il valore stocastico per ogni barra del grafico, mentre il secondo ciclo calcola una media mobile del valore stocastico.
L'indicatore ha anche la capacità di disegnare frecce sul grafico quando il buffer 1 incrocia il buffer 2 dall'alto o viceversa. Questo può essere utilizzato come segnale di trading.
Parametri esterni
-Latenza_calcolo: Questo parametro controlla la lentezza del calcolo stocastico.
-Periodo_Stoch: Questo parametro controlla il periodo del calcolo stocastico.
-Latenza_Segnale: Questo parametro controlla la lentezza del segnale stocastico.
-Contatore_Candele: Questo parametro controlla il numero di barre da calcolare.
Come utilizzarlo
L'indicatore RaysFX Stochastic può essere utilizzato in vari modi, a seconda delle tue strategie di trading. Puoi utilizzarlo per identificare le condizioni di ipervenduto e ipercomprato, per generare segnali di trading quando il buffer 1 incrocia il buffer 2, o per confermare i segnali di trading da altri indicatori o strategie.
Molto carino semplice ma utilissimi da abbinare con altro indicatore a conferma . Molto efficace in h1 e h4 . Grazie allo sviluppatore 🙋🏻♂️