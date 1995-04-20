MACD Higher Time Frame ml
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор HTF MACD Oscillator для MT4.
- HTF означает - более высокий таймфрейм.
- Сам индикатор MACD является одним из самых популярных индикаторов для трендовой торговли.
- Этот индикатор отлично подходит для торговых систем Multi-Time Frame с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами.
- Индикатор HTF MACD позволяет прикрепить MACD с более высокого таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный подход к торговле.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.