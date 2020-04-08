MACD Higher Time Frame ml
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore MACD HTF per MT4.
- HTF significa "timeframe più ampio".
- L'indicatore MACD è uno degli indicatori più popolari per il trading sui trend.
- Questo indicatore è eccellente per sistemi di trading multi-timeframe con ingressi di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore MACD HTF consente di collegare il MACD da timeframe più ampio al grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.