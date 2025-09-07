SGear

5

Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle!

Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır.
Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.

SGear – Yapay Zeka İllüzyonu Yerine Net Trend Mantığı

SGear, üst düzey piyasa ritmine sıkı sıkıya bağlı tamamen otomatik bir Expert Advisor'dır.
Odak noktası istikrarlı hareketlerdir – kısa vadeli karşı tepkilere veya impulsif piyasa davranışlarına kapılmadan.
Strateji açık, mantıksal yapıda kurulumlara dayanır ve belirsiz dönemlerde spekülatif işlemlerden kasıtlı olarak kaçınır.

Kurallar kompakt ve anlaşılması kolaydır. Giriş ve çıkış her piyasa aşaması için net tanımlı sabit kriterlere göre gerçekleşir.
Belirli koşullar sağlandığında işlem yapılır – böylece yapı, netlik sağlanır ve gereksiz işlemlerin riski azaltılır.
SGear'ın kilit bileşenlerinden biri sinyal kalite kontrolüdür. Algoritma yalnızca istikrarlı, trend odaklı piyasa aşamalarında oluşan kuruluları filtreler.
Belirsiz yapılar veya dalgalı yatay hareketler otomatik olarak atlanır. Bu sayede gerçek potansiyele sahip anlara odaklanılır.

Neden Yapay Zeka Yok?

Yapay zekanın ticaret yaklaşımına anlamlı şekilde entegre edilip edilemeyeceğini kapsamlı şekilde test ettik. Ancak tüm beklentilere rağmen sonuçlar hayal kırıklığıydı:
Çoğu yapay zeka modeli aksiyonları çok belirsiz, piyasa gürültüsüne çok hassas ve uzun vadede gerçek piyasa ortamında geçerli kararlar vermiyor.
Bu yüzden yapay zeka kullanmama kararı aldık. SGear bir kara kutu mantık yerine açık, şeffaf kurallara dayanır.
Avantajı: Her kurulum anlaşılabilir ve kafa karıştırıcı sistemlere dayanmak zorunda kalmadan değerlendirilebilir.


Risk Yönetimi Tasarımı

Her işlem sabit bir stop-loss ve tanımlı bir take-profit ile güvence altına alınır. Piyasa koşullarına bakılmaksızın risk her zaman kontrol altında tutulur.
Aynı zamanda güçlü hareketleri tam anlamıyla yakalamak için kâr pozisyonları dinamik bir mekanizma ile yönetilir – erken kapanış olmadan.
SGear yoğun day-trading veya işlem hacmini maksimize etme için tasarlanmadı.
Temelinde verimlilik vardır: daha az ama iyi konumlanmış işlemlerle piyasaya temiz girişi hedefler.
Bu sistem, tüm günü ekrana bakmak istemeyen trader’lar için çekici kılar.


SGear Neden Avantajlı – Öne Çıkan Özellikler

Kriter
SGear
Diğer EA / Yapay Zeka sistemleri
İşlem Yönü
Her zaman ana trend doğrultusunda
Genellikle net trend referansı olmadan işlem yapar
Sinyal Kalitesi
Sıkı filtreler, daha az ama temiz kurulular
Yüksek frekans, genelde gürültülü sinyaller
Şeffaflık
Açık kurallar, tamamen anlaşılabilir mantık
Açıklamasız kara kutu kararları
Yapay Zeka
Yapay zeka yok – bilinçli olarak hariç tutuldu
Çoğunlukla öngörülemez ve net olmayan AI mantığı
Risk Yönetimi
Sabit SL & TP + dinamik kâr güvence mekanizması
Çoğunlukla aşırı optimize veya çok katı
Aşırı Optimizasyon
Eğriye aşırı uyumundan tamamen kaçınır
Geçmiş veriye dayalı yoğun optimizasyon
İşlem Sayısı
Seçici, odaklanmış işlemler
Genellikle çok sayıda işlem – ama az fayda
Piyasa Fazlarına Adaptasyon
Yatay fazları tanır ve durur
Çoğunlukla körü körüne işlem yapar – gürültülü piyasalarda bile
Uzun Vadeli İstikrar
Sürdürülebilir büyümeye odaklı
Kısa vadede başarı ama uzun vadede sıklıkla istikrarsız
Çalışan Trader'lar için uygun mu?
Evet – bağımsız ve sessiz çalışır
Çoğu zaman yüksek bakım ve takip gerektirir
EA, XAUUSD üzerinde çalışır ve herhangi bir broker ile kullanılabilir. Prop firm hesapları desteklenmektedir. Zaman dilimi M30’dur ve yalnızca 50 $ ile başlayabilirsiniz.


SGear Uygulamada Neden Kazandırır

  • Daha az, daha fazladır: SGear sürekli işlem yapmaz – sadece piyasa net sinyal sağladığında. Bu sermayeyi korur ve aşırı işlemden kaçınmayı sağlar.
  • Gizli AI kararları yok: Bir işlem her açıldığında neden açıldığı bellidir. Bu güven oluşturur – özellikle gerçek sermaye ile trade yaparken.
  • Gerçekçi performans, hype yerine: Birçok sistem backtest'te parlasa da canlıda başarısız olur. SGear gerçek volatiliteye sahip piyasalara uygun performans için tasarlanmıştır.
  • Düşük bakım gerektirir: Trend tabanlı mantık ve net trading planıyla SGear, her gün manuel müdahale istemeyen traderlar için idealdir.
  • AI hype yok: Piyasa, AI'nın ciddi trading için henüz yeterince olgun olmadığını gösterdi. SGear mantığa dayanır – umuda değil.


İncelemeler 4
Markus Peter Hohmann
1250
Markus Peter Hohmann 2025.09.26 17:02 
 

Today, SGear successfully completed its first trade. I'm thrilled. The developer was very responsive and supportive with my first question after my tests. I'm happy to give it 5 stars. I'm glad I purchased the EA and highly recommend it. Happy trading, MPH

Eugen T
478
Eugen T 2025.09.12 08:55 
 

Great EA! First week positive results, trades are rare, but accurate.

Update: Another week 100% win.

irisyak
420
irisyak 2025.09.11 21:02 
 

C'est le seul robot sur lequel je suis arrivé à régler le DD! Il faut le signaler. De plus avec un DD max de 1.5% et un risk de 2, on obtient de bons résultats, moins de 10% par mois mais plus de 5%! Pour un compte Prop Firm, c'est plutôt bon! Le broker utilisé: IC Markets!

İncelemeye yanıt