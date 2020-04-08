Price Action Filter Histogram mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Fiyat Hareketi Filtre Histogramı" - Fiyat Hareketi ticareti için etkili bir yardımcı ticaret aracıdır! Yeniden boyama yok.
- Bu gösterge, yatırımcıya girişlerin yönünü önerir. Ardından yatırımcının tek yapması gereken o yöndeki Fiyat Hareketi sinyallerini aramaktır.
- Fiyat Hareketi Filtre Histogramı, Fiyat Hareketi desenleri ve destek/direnç seviyeleriyle birleştirilmelidir.
- Yeşil renkli histogram - Satın alma girişlerini arayın.
- Kırmızı renkli histogram - Satış girişlerini arayın.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.