Crypto_Forex インジケーター「プライス アクション フィルター ヒストグラム」は、プライス アクション トレーディングのための効率的な補助トレーディング ツールです。再描画はありません。





- このインジケーターは、トレーダーにエントリーの方向を示します。トレーダーは、その方向のプライス アクション シグナルを検索するだけです。

- プライス アクション フィルター ヒストグラムは、プライス アクション パターンおよびサポート/レジスタンス レベルと組み合わせる必要があります。

- 緑色のヒストグラム - 買いエントリーを探します。

- 赤色のヒストグラム - 売りエントリーを探します。

- このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が数多くあります。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。