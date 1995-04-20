Price Action Filter Histogram mt
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター「プライス アクション フィルター ヒストグラム」は、プライス アクション トレーディングのための効率的な補助トレーディング ツールです。再描画はありません。
- このインジケーターは、トレーダーにエントリーの方向を示します。トレーダーは、その方向のプライス アクション シグナルを検索するだけです。
- プライス アクション フィルター ヒストグラムは、プライス アクション パターンおよびサポート/レジスタンス レベルと組み合わせる必要があります。
- 緑色のヒストグラム - 買いエントリーを探します。
- 赤色のヒストグラム - 売りエントリーを探します。
- このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が数多くあります。
- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。
これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。