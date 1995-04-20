Price Action Filter Histogram mt

Indicador Crypto_Forex "Histograma do Filtro de Ação de Preço" - é uma ferramenta de negociação auxiliar eficiente para negociação de Ação de Preço! Sem repintura.





- Este indicador sugere ao trader a direção das entradas. Então o trader só precisa procurar por sinais de Ação de Preço nessa direção.

- O Histograma do Filtro de Ação de Preço deve ser combinado com padrões de Ação de Preço e níveis de suporte/resistência.

- Histograma de cor verde - Procure por entradas de Compra.

- Histograma de cor vermelha - Procure por entradas de Venda.

- Há muitas oportunidades para atualizar até mesmo estratégias padrão com este indicador.

- O indicador tem alertas integrados para dispositivos móveis e PC.





Este é um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.