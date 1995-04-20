Price Action Filter Histogram mt

Indicador Crypto_Forex "Histograma do Filtro de Ação de Preço" - é uma ferramenta de negociação auxiliar eficiente para negociação de Ação de Preço! Sem repintura.

- Este indicador sugere ao trader a direção das entradas. Então o trader só precisa procurar por sinais de Ação de Preço nessa direção.
- O Histograma do Filtro de Ação de Preço deve ser combinado com padrões de Ação de Preço e níveis de suporte/resistência.
- Histograma de cor verde - Procure por entradas de Compra.
- Histograma de cor vermelha - Procure por entradas de Venda.
- Há muitas oportunidades para atualizar até mesmo estratégias padrão com este indicador.
- O indicador tem alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.
Produtos recomendados
Fantastic Price Entry
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
The   Fantastic Price Entry   Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price mov
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicadores
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gann Price Level
Kirill Borovskii
Indicadores
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
The Raven Binary Options Indicator
Ellan Dirgantara Tholkhah
1 (1)
Indicadores
UPDATE: Works EXTREMELY well for EURJPY! --> more than 66% win rate monthly Guarantee! I want to introduce you the next-gen unique adaptive Binary options Indicator. This will destroy EURUSD & EURJPY The Raven is so sharp and efficient that it will pick the tops and bottoms of ANY type of market. Can also be used as a Forex Scalper. The Raven signal is based on multiple confirmation analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and als
Exact Arrow Entry
Muhammed Emin Ugur
4 (3)
Indicadores
The Exact Arrow Entry Signal Indicator is a powerful tool designed to assist traders in making informed decisions in the financial markets. This advanced indicator leverages cutting-edge algorithms and technical analysis to identify potential entry points with high accuracy.  Features: 1. Precision Entry Points: The indicator generates precise arrow signals on the chart, highlighting potential entry points for various trading strategies. 2. Trend Identification: By analyzing price movements a
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Atrade
Victor Golovkov
Indicadores
Full automatic. Does not require technical settings. Works on all currency pairs. The indicator has a built-in zigzag filter that limits repetitions of unidirectional signals (i.e. after a buy signal, the next one will be a sell signal, and vice versa). For the convenience of displaying, the indicator provides settings for the type of icons, their color and size: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sell Indicator signals are not redrawn.
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo. A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda. O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis. Todas as setas parecem fechar a ve
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Trading System Double Trend - um sistema de negociação independente composto por vários indicadores. Determina a direção da tendência geral e dá sinais na direção do movimento dos preços. Pode ser utilizado para scalping, negociação intradiária ou intrasemana. Possibilidades Funciona em qualquer período e instrumento de negociação (Forex, criptomoedas, metais, ações, índices). Leitura visual simples de informação sem carregar um gráfico O indicador não redesenha e não completa sinais Funciona
PipsFactoryDaily
Alfred Kamal
5 (1)
Indicadores
This indicator depends on High and Low price of currency in the last day, and then I made some secret equations to draw 10 lines. Features You will know what exactly price you should enter the market. You will know when to be out of market. You will know what you should do in market: Buy Sell Take profit, and there are three levels to take your profit Support Resistance Risk to buy Risk to sell Signal Types and Timeframes Used You can use this indicator just on (M1, M5, M15, M30, H1) timeframe
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força com zonas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura. - O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume num único valor. - É ótimo fazer negociações de venda na zona dinâmica de sobrecompra e negociações de compra na zona dinâmica de sobrevenda. - Este indicador é excelente para a negociação de momentum na direção da tendência. - Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela. - Zona de sobre
Abcde MT4
Mahsa Farjami
Indicadores
Indicador ABCDE Este indicador é baseado nos padrões primários de abc da ação do preço (ou seja, quebra, retorno, movimento). Esses padrões se assemelham ao padrão de rali-base-rally, e um conjunto de análises, como análise de tendência e análise de divergência, são verificados para emitir um sinal preciso. Ele fornecerá sinais de negociação bastante precisos e dirá quando é melhor abrir e fechar uma negociação. Pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações,
HC ARROW
Cuong Pham
Indicadores
The indicator shows you buy/sell signals and does not repaint. It works well with almost all pairs, while the best ones are GBPUSD, XAUUSD and EURUSD. The product works better on H1 and H4. You can change the parameters in the inputs tab to get the best signals and the best trade results on each pair. You can enable/disable alerts when signal appears. The indicator is easy to use. Parameters barstrip & Sensitive: amount of bars to process the highest and lowest prices (relates to the internal l
Falcon pointer 20
Moaz Qasem
Indicadores
The falcon indicator works based on the innovative falcon strategy before me, as I used special numbers for the Moving Release indicator and the Bollinger Band, in addition to many indicators for filtering the signal, some numbers from the Nine Square and the Fibonacci numbers, where the results were impressive. We also have a free version for a month in the video description on Youtube download link Thanks
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indicadores
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicadores
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Icarus Strength Continuation Indicator
James D Scuderi
Indicadores
The Icarus Signals Continuation(TM) Indicator is a simple, but highly effective tool for identifying strong price trends, both long and short, across all time-frames and instrument types.  The Icarus Continuation Indicator allows users to plot individual markers for each bar, when price has extended into a high-probability trend area, after a set level of extension. The Continuation Indicator   allows users to fully optimise   each of the unique Icarus settings to best fit a particular trading s
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
Indicadores
This Supply & Demand indicator uses a unique price action detection to calculate and measures the supply & demand area. The indicator will ensure the area are fresh and have a significant low risk zone. Our Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. Trading idea You may set pending orders along the supply & demand area. You may enter a trade directly upon price hit the specific area (after a rejection confirmed). Input parameters Signal - Set
MilowLima
Anthonius Soruh
Indicadores
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment most of Binary Broker apporev trading with experation conctract 15 minutes and more. We launch MilowLima Indicator for trading 5 minutes to 15 minutes experation is mean can trade from 5 minutes - 15 minutes. Specification of MilowLima trading binary option: Work with specifict time so default setup for Broker use Time Zone GMT+3 auto DST. (exampl
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicadores
Este indicador técnico identifica e analisa automaticamente a ação do preço usando uma variedade de   padrões de velas de reversão   no gráfico. Ele desenha convenientemente sinais de seta junto com os nomes dos padrões correspondentes, facilitando a identificação dos padrões de velas de reversão mais recentes. Com este indicador, você pode identificar e comparar rapidamente a análise do gráfico com padrões de velas previamente identificados. O indicador inclui uma variedade de padrões de velas
Cycles Predictor
Martin Eshleman
Indicadores
Cycles Predictor Indicator This indicator uses past market cycles to predict future price movements. The indicator scans through past data and considers  combinations  of cycles. When cycles  coincide  at the same future date/time then it is considered a valid future prediction. The predictions are drawn as vertical lines on the right side of the chart in the future. A prediction will often result in type of candle (ex. bull or bear) and/or a reversal point (ex. bottom or top) forming at this ex
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
LordAutoTrendLine
Igor Pereira Calil
Indicadores
O LordAutoTrendLine é um indicador para MetaTrader que foi desenvolvido com intuito de analisar linhas de tendências de alta e baixa do mercado financeiro. Linhas de tendências são usadas para calcular junto com uma Fibonnaci por exemplo, a alta e baixa de um par de moedas. No exemplo das imagens H4, podemos ver uma linha cruzando 1790 alta e 1784 baixa, um exemplo, se ir abaixo de 1784 significará venda, e muito com certeza de acordo com a linha, pode chegar a 1790 primeiro sem nenhum muito esf
PZ ABCD Retracement
PZ TRADING SLU
4 (5)
Indicadores
Este indicador encontra os padrões de retração AB = CD. O padrão AB = CD Retracement é uma estrutura de preço de 4 pontos em que o segmento de preço inicial é parcialmente retraído e seguido por um movimento equidistante da conclusão da retirada, e é a base básica para todos os padrões harmônicos. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Tamanhos de padrão personalizáveis Proporções AC e BD personalizáveis Períodos de interrupção personali
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado na pesquisa Price Action! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 7 Set_files disponíveis! A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão Price Action - PinBar! Price Action Trader EA é um investimento muito bom - funcionará anos e anos para si, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva! Utilize Definir ficheiros da secção "C
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4. - Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura: - Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e e-mail. - I
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT4. - O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento: - Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário