Price Action Filter Histogram mt

Indicatore Crypto_Forex "Istogramma filtro Price Action": è un efficiente strumento di trading ausiliario per il trading Price Action! Nessuna rielaborazione.

- Questo indicatore suggerisce al trader la direzione delle entrate. Quindi il trader deve solo cercare segnali Price Action in quella direzione.
- L'istogramma filtro Price Action dovrebbe essere combinato con modelli Price Action e livelli di supporto/resistenza.
- Istogramma di colore verde: cerca voci di acquisto.
- Istogramma di colore rosso: cerca voci di vendita.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.

