Price Action Filter Histogram mt
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma filtro Price Action": è un efficiente strumento di trading ausiliario per il trading Price Action! Nessuna rielaborazione.
- Questo indicatore suggerisce al trader la direzione delle entrate. Quindi il trader deve solo cercare segnali Price Action in quella direzione.
- L'istogramma filtro Price Action dovrebbe essere combinato con modelli Price Action e livelli di supporto/resistenza.
- Istogramma di colore verde: cerca voci di acquisto.
- Istogramma di colore rosso: cerca voci di vendita.
- Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo indicatore.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
