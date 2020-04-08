Price Action Filter Histogram mt

L'indicateur Crypto_Forex "Price Action Filter Histogram" est un outil de trading auxiliaire efficace pour le trading Price Action ! Pas de repeinture.





- Cet indicateur suggère au trader la direction des entrées. Ensuite, le trader n'a plus qu'à rechercher des signaux Price Action dans cette direction.

- L'histogramme Price Action Filter doit être combiné avec les modèles Price Action et les niveaux de support/résistance.

- Histogramme de couleur verte - Recherchez les entrées d'achat.

- Histogramme de couleur rouge - Recherchez les entrées de vente.

- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec cet indicateur.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.





