Price Action Filter Histogram mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор "Price Action Filter Histogram" - эффективный вспомогательный торговый инструмент для торговли по Price Action! Не перерисовывается.
- Этот индикатор подсказывает трейдеру направление входа. Затем трейдеру просто нужно искать сигналы Price Action в этом направлении.
- Price Action Filter Histogram следует сочетать с паттернами Price Action и уровнями поддержки/сопротивления.
- Зеленая гистограмма - Ищите входы на покупку.
- Красная гистограмма - Ищите входы на продажу.
- С этим индикатором можно усовершенствовать даже стандартные стратегии.
- Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.