Trading System Double Trend

5
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir.
Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir.


Olasılıklar
  • Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır.
  • Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması
  • Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz
  • Yalnızca mum kapandığında çalışır
  • Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
  • Görsel olarak anlaşılması kolaydır, sadece onu grafiğe eklemeniz ve sinyallerin basit önerilerini takip etmeniz yeterlidir.



Giriş parametreleri sistemdeki her trend için yapılandırılır.

  • General trend - Genel eğilimi belirler
  • Signal trend - girişler ve çıkışlar için sinyaller verir.
  • Play sound / Display pop-up message / Send push notification / Send email - Sinyal okları ve duraklar göründüğünde bildirimleri kullanma.
  • Sound for signals  - Sinyaller için ses dosyası.

Nasıl kullanılır
General trend - açık yeşil çizgi, fiyatın üzerindeyse trend aşağı yönlüdür, fiyatın altındaysa trend yukarı yönlüdür. Trend değiştiğinde sinyal okları vardır.
Signal trend - fiyatı takip eden mavi çizgi. Düşüş trendini takip eden mavi ok satış sinyalidir. Yükseliş trendindeki kırmızı ok, satın alma sinyalidir. Ok trendin tersi yönündeyse bu bir çıkış sinyalidir.
İncelemeler 1
Stanislav Melnikov
770
Stanislav Melnikov 2024.11.07 16:48 
 

При правильных настройках эта штука вообще жжет))!! Спасибо продавцу, за очень здравый подход к продукту. Жаль что возможность аренды утрачена, очень!

