Price Action Filter Histogram mt

Crypto_Forex-Indikator „Price Action Filter Histogram" – ist ein effizientes Hilfsinstrument für den Price Action-Handel! Kein Neuzeichnen.





– Dieser Indikator schlägt dem Händler die Richtung der Einträge vor. Dann muss der Händler nur noch nach Price Action-Signalen in dieser Richtung suchen.

– Das Price Action Filter Histogram sollte mit Price Action-Mustern und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombiniert werden.

– Das Histogramm in grüner Farbe – Suchen Sie nach Kaufeinträgen.

– Das Histogramm in roter Farbe – Suchen Sie nach Verkaufseinträgen.

– Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.

– Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.