Price Action Filter Histogram mt
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „Price Action Filter Histogram“ – ist ein effizientes Hilfsinstrument für den Price Action-Handel! Kein Neuzeichnen.
– Dieser Indikator schlägt dem Händler die Richtung der Einträge vor. Dann muss der Händler nur noch nach Price Action-Signalen in dieser Richtung suchen.
– Das Price Action Filter Histogram sollte mit Price Action-Mustern und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombiniert werden.
– Das Histogramm in grüner Farbe – Suchen Sie nach Kaufeinträgen.
– Das Histogramm in roter Farbe – Suchen Sie nach Verkaufseinträgen.
– Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern.
– Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.