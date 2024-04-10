BB Reversal Arrows Teknik Ticaret Sistemi, perakende kararları almak için ters noktaları tahmin etmek için geliştirilmiştir.

Mevcut pazar durumu gösterge ile analiz edilir ve çeşitli kriterler için yapılandırılır: ters anlar beklentisi, potansiyel dönüm noktaları, satın alma ve satış sinyalleri.



Gösterge fazla bilgi içermez, tüccarların makul kararlar vermesine izin veren görsel anlaşılabilir bir arayüze sahiptir.

Tüm oklar mumu kapatıyor gibi görünüyor, yeniden çizim yapmadan, birkaç uyarı türü var.

Giriş parametreleri, göstergeyi herhangi bir zaman dilimi ve aracı için yapılandırmanıza izin verir.





Göstergenin çalışma stratejisi

Satış pozisyonları için

Yeşil Haçlar - Trend yükseliyor, tersine düşme beklentisi. Mavi bir ok göründüğünde - dönüşün teyidi, kısa pozisyonlara, ek sinyallere - küçük mavi oklara girebilirsiniz.



Satın Alma pozisyonları için

Sarı Haçlar - Trend azalıyor, tersine dönme beklentisi. Kırmızı bir ok göründüğünde - dönüşün teyidi, uzun pozisyonlara, ek sinyallere - küçük kırmızı oklara girebilirsiniz.



Fotoğraftaki gösterge ile çalışma hakkında ek bilgi.

