Auto Fibo Pro m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.55
- アップデート済み: 23 5月 2025
- アクティベーション: 10
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。
- インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。
- フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。
- 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。
- リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。
- Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。
- Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。
0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。
これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。