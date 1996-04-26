Auto Fibo Pro m

"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다!





- 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다.

- Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다.

- 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다.

- 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다.

- Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다.

- Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다.

- 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다.

- 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다.

0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단.





이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.