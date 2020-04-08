Auto Fibo Pro m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Aggiornato: 23 maggio 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading!
- L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso).
- I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi.
- I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.
- Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid.
- Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale usando anche l'indicatore Auto FIBO Pro.
- Ha Info Spread Swap Display: mostra lo Spread e gli Swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0: per l'angolo in alto a sinistra, 1: in alto a destra, 2: in basso a sinistra, 3: in basso a destra.
// Qui sono disponibili fantastici robot e indicatori di trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.