Auto Fibo Pro m

O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação!

- O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha).
- Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter.
- Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.
- Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona.
- Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual utilizando também o indicador Auto FIBO Pro.
- Possui Info Spread Swap Display - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está ligado.
- O visor mostra também o saldo da conta, o património líquido e as margens.
- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico:
0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.

