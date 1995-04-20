Auto Fibo Pro m

O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação!





- O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha).

- Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter.

- Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.

- Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona.

- Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual utilizando também o indicador Auto FIBO Pro.

- Possui Info Spread Swap Display - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está ligado.

- O visor mostra também o saldo da conta, o património líquido e as margens.

- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.