Info Spread Swap Display mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.55
- Güncellendi: 18 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Forex Göstergesi "INFO Spread Swap Ekranı", Ticaret Yardımcı Aracı.
- INFO Spread Swap Ekranı göstergesi, eklendiği forex çiftinin mevcut Spread'ini ve Swap'larını gösterir.
- Ayrıca hesap Bakiyesini, Sermayeyi ve Marjları gösterir.
- Gösterge değerlerini grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
- Renk ve yazı tipi boyutunu ayarlamak da mümkündür.
// Harika Ticaret Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.