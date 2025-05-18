Info Spread Swap Display mw
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.55
- Mise à jour: 18 mai 2025
- Activations: 10
Indicateur Forex "INFO Spread Swap Display" pour MT4, outil auxiliaire de trading.
- L'indicateur INFO Spread Swap Display affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est attaché.
- Il indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.
- Il est possible de localiser les valeurs de l'indicateur dans n'importe quel coin du graphique :
0 - pour le coin supérieur gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.
- Il est également possible de configurer la couleur et la taille de la police.
