Info Spread Swap Display mw

Indicateur Forex "INFO Spread Swap Display" pour MT4, outil auxiliaire de trading.





- L'indicateur INFO Spread Swap Display affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est attaché.

- Il indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- Il est possible de localiser les valeurs de l'indicateur dans n'importe quel coin du graphique :

0 - pour le coin supérieur gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

- Il est également possible de configurer la couleur et la taille de la police.



