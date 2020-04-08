Info Spread Swap Display mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Aggiornato: 18 maggio 2025
- Attivazioni: 10
Indicatore Forex "INFO Spread Swap Display" per MT4, strumento ausiliario di trading.
- L'indicatore INFO Spread Swap Display mostra lo Spread e gli Swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Indica anche il Saldo del conto, il Capitale proprio e i Margini.
- È possibile individuare i valori dell'indicatore in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
- È possibile impostare anche il colore e la dimensione del carattere.
