Virtual equity indicator for multiple symbols
- Göstergeler
- Andrey Gladyshev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким
символам одновременно. Для каждого символа задается направление (Buy/Sell) и размер позиции.
В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия
позиции.
На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.
После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции,
передвигая эти линии.
Дату закрытия можно указывать из будущего, таким образом индикатор будет работать в реальном времени.
Индикатор будет удобно использовать для подбора символов для парной (портфельной) торговли.
Число символов не ограничено.
У хорошо коррелирующих пар, к примеру, можно подбором лота каждого символа добиться минимального
изменения эквити в трендовых (размашистых) движениях и, при этом, во флете наблюдать достаточно
большие стабильные изменения, которые можно использовать в торговле.
Это своего рода арбитраж внутри биржи, но разных инструментах.
Используя индикатор, можно отрабатывать свои портфельные стратегии.
Настройки по символам следующие: через запятую - символ, направление, размер лота.
затем точка с запятой (;) и следующий символ и т.д.
Дата забивается вручную или выбирается из выпадающего календаря.
Индикатор также тестировался на бирже Bybit, там есть поддержка терминала МТ4.