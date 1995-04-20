Trend Oscillator mw

Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente!





- É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo".

- O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido.

- Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes.

- Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95.

- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.

- Com alertas para PC e telemóvel.





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.