Trend Oscillator mw
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.7
- 활성화: 10
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다!
- 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션.
- 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터.
- 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색.
- 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상.
- 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다.
- PC 및 모바일 알림.
이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.