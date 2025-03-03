Advanced Adaptive Scalper EA m

ADAPTIVE SCALPER EA - est un système de trading de scalping multi-paires entièrement automatique, intelligent, sûr et fiable !

Il s'agit d'un conseiller expert « définir et oublier » qui fait tout le travail de trading pour vous ! 10 Set_files disponibles pour 10 paires !
Utilisez les Set_files (v25.11) de la section « Commentaires » pour utiliser/tester l'EA.

Cet EA est une version avancée d'Adaptive Scalper EA.
Fonctionnalités supplémentaires d'Advanced Adaptive Scalper EA par rapport à l'Adaptive Scalper EA de base :
- Paramètres de spread supplémentaires.
- Affichage SPREAD.
- Affichage SWAP pour Long/Short.
- Option Fixed_SL.

Fonctionnalités communes aux deux versions :
- L'EA s'adapte automatiquement aux conditions du marché via des méthodes d'IA.
- Le système est sûr et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.
- L'EA doit fonctionner sur 10 paires simultanément - les Set_files correspondants vous attendent dans la section « Commentaires ».
- Cet EA est très convivial et peut être utilisé à la fois par les professionnels du Forex et les nouveaux venus.
- Le robot effectue automatiquement des calculs d'intérêts composés - il vous suffit de l'installer sur MT4 avec un risque approprié (2 % par défaut) selon la procédure ci-dessous, et de laisser le PC fonctionner (ou simplement d'utiliser VPS).
- Le solde de compte minimum requis pour exécuter le robot est de seulement 100 $.
- Période : uniquement M15.
- Paires de trading : GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Lorsque vous installez EA sur différentes paires (mentionnées ci-dessus) - Les Magic_numbers doivent être différents sur chaque paire (les Set_files ont déjà des Magic_numbers différents, il suffit donc d'appliquer Set_files).
- Durée de fonctionnement : généralement, EA commence à rechercher des signaux d'entrée au cours de la seconde moitié de la session américaine jusqu'au milieu de la session asiatique.
- Effet de levier du compte : tout effet de levier dans une plage de 1:30 à 1:2000.
- Gestion des risques : le risque recommandé est de 2 % par transaction (peut être modifié dans les paramètres) OU utilisez un lot fixe.

Comment installer :
- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).
- Ouvrez les 10 graphiques suivants :
GBPAUD, AUDCAD, GBPCAD, EURAUD, EURCHF, EURCAD, GBPCHF, USDCHF, USDCAD, EURUSD.
- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.
- Associez Expert Adviser à chaque graphique.
- Appliquez le "Set_file" correspondant à EA (obtenez tous les Set_files (v25.11) dans la section "Commentaires" de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.
- Laissez le PC fonctionner 24h/24 et 7j/7 (OU utilisez simplement un VPS au lieu du PC) pour laisser EA faire son travail.

IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :
- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure standard) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et fournirai les fichiers Set_files associés si nécessaire.
- SPREAD et BROKER : il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.
