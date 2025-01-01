CCloseBuffer
CCloseBuffer sınıfı, geçmiş çubukların kapanış fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CCloseBuffer sınıfı, geçmiş çubukların kapanış fiyatlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CCloseBuffer
Sınıf Yöntemleri
Veri Güncelleme Yöntemleri
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
|
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer