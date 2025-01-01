CLowBuffer
CLowBuffer sınıfı, geçmiş çubukların düşük fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CLowBuffer sınıfı, geçmiş çubukların düşük fiyatlarına erişim sağlar.
Bildirim
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CLowBuffer
Sınıf Yöntemleri
Veri Güncelleme Yöntemleri
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer