CHighBuffer

CHighBuffer sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CHighBuffer sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CHighBuffer

Sınıf Yöntemleri

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

virtual Refresh

Tamponu günceller

virtual RefreshCurrent

Mevcut değeri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod