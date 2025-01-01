CHighBuffer
CHighBuffer sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CHighBuffer sınıfı, geçmiş çubukların yüksek fiyatlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Başlık
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CHighBuffer
Sınıf Yöntemleri
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
|
virtual Refresh
|
Tamponu günceller
|
virtual RefreshCurrent
|
Mevcut değeri günceller
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer