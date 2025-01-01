COpenBuffer
COpenBuffer sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
COpenBuffer sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına erişim sağlar.
Bildirim
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
COpenBuffer
Sınıf Yöntemleri
Veri Güncelleme Yöntemleri
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer