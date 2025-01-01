DokümantasyonBölümler
CSpreadBuffer sınıfı, geçmiş çubukların spread (alış satış farkı) fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CSpreadBuffer sınıfı, geçmiş çubukların spread fiyatlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Size

Tampon boyutunu ayarlar

Ayarlar

 

SetSymbolPeriod

Sembol ve periyot değerlerini ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

At

Tampon elemanını indis kullanarak alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

virtual Refresh

Tamponu günceller

virtual RefreshCurrent

Mevcut değeri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear