CSpreadBuffer
CSpreadBuffer sınıfı, geçmiş çubukların spread (alış satış farkı) fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CSpreadBuffer sınıfı, geçmiş çubukların spread fiyatlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
|
Tampon boyutunu ayarlar
Ayarlar
|
Sembol ve periyot değerlerini ayarlar
Veri Erişim Yöntemleri
|
Tampon elemanını indis kullanarak alır
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear