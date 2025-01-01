CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer sınıfı, gösterge tamponlarının verilerine kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
Bildirim
|
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Başlık
|
#include <Indicators\Indicator.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CIndicatorBuffer
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Tampon konumunu alır/ayarlar
|
Tampon ismini alır/ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
Tampon elemanını alır
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
|
Tamponu günceller
|
Sadece mevcut değeri günceller
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer