DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorBuffer 

CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer sınıfı, gösterge tamponlarının verilerine kolay erişim için tasarlanmıştır.

Açıklama

CIndicatorBuffer sınıfı, gösterge tamponlarının verilerine kolay erişim için tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Başlık

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Offset

Tampon konumunu alır/ayarlar

Name

Tampon ismini alır/ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

At

Tampon elemanını alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

Refresh

Tamponu günceller

RefreshCurrent

Sadece mevcut değeri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Sınıftan türetilen yöntemler CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod