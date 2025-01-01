DokümantasyonBölümler
CPriceSeries

CPriceSeries, fiyat verilerine erişmek için kullanılan temel sınıftır.

Açıklama

CSeries sınıfı, fiyat verileriyle çalışan MQL5 fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CPriceSeries: public CSeries

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

İlk nesil

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma Yöntemleri

 

virtual BufferResize

Tampon boyutunu ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

virtual GetData

Belirtilen tampon elemanını indis kullanarak alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

virtual Refresh

Zaman-serisi verilerini günceller

Veri Arama Yöntemleri

 

virtual MinIndex

Belirtilen aralıkta yer alan minimal elemanın indisini alır

virtual MinValue

Belirtilen aralıkta yer alan minimal elemanın indisini ve değerini alır

virtual MaxIndex

Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini alır

virtual MaxValue

Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini ve değerini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent