CPriceSeries
CPriceSeries, fiyat verilerine erişmek için kullanılan temel sınıftır.
Açıklama
CSeries sınıfı, fiyat verileriyle çalışan MQL5 fonksiyonlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CPriceSeries: public CSeries
Başlık
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CPriceSeries
İlk nesil
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma Yöntemleri
|
|
virtual BufferResize
|
Tampon boyutunu ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
virtual GetData
|
Belirtilen tampon elemanını indis kullanarak alır
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
|
virtual Refresh
|
Zaman-serisi verilerini günceller
|
Veri Arama Yöntemleri
|
|
virtual MinIndex
|
Belirtilen aralıkta yer alan minimal elemanın indisini alır
|
virtual MinValue
|
Belirtilen aralıkta yer alan minimal elemanın indisini ve değerini alır
|
virtual MaxIndex
|
Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini alır
|
virtual MaxValue
|
Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini ve değerini alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent