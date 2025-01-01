DokümantasyonBölümler
CDoubleBuffer

CDoubleBuffer sınıfı, double tipli veri tamponlarına kolay erişim için tasarlanmış bir temel sınıftır.

Açıklama

CDoubleBuffer sınıfı, double tipli veri tamponlarına kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

İlk nesil

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Size

Tampon boyutunu ayarlar

Ayarlar

 

SetSymbolPeriod

Sembol ve periyot değerlerini ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

At

Tampon elemanını alır

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

virtual Refresh

Tamponu günceller

virtual RefreshCurrent

Mevcut değeri günceller

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear