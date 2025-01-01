CDoubleBuffer
CDoubleBuffer sınıfı, double tipli veri tamponlarına kolay erişim için tasarlanmış bir temel sınıftır.
Açıklama
CDoubleBuffer sınıfı, double tipli veri tamponlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CDoubleBuffer
İlk nesil
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
|
Tampon boyutunu ayarlar
Ayarlar
|
Sembol ve periyot değerlerini ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
Tampon elemanını alır
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
|
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear