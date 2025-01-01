CTickVolumeBuffer
CTickVolumeBuffer sınıfı, geçmiş çubukların tik hacimlerine kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
Bildirim
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CTickVolumeBuffer
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Tampon boyutunu ayarlar
Ayarlar
|
Sembol ve periyot değerlerini ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
Tampon elemanını indis kullanarak alır
Veri Güncelleme Yöntemleri
virtual Refresh
Tamponu günceller
virtual RefreshCurrent
Mevcut değeri günceller
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear