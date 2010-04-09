Trend Breaks

Trend Breaks — индикатор трендовых линий с пробоями для MetaTrader 5

Trend Breaks  — это MQL5-индикатор, автоматически строящий динамические верхнюю и нижнюю трендовые линии по свинговым экстремумам и подающий чёткие сигналы при их пробое. Идеально подходит для трейдеров, торгующих пробои, развороты и продолжение тренда.

Что делает индикатор

  • Находит свинги (Pivot High / Pivot Low) на заданном лукбэке.
  • Строит две трендовые линии:
    • Upper — от локальных максимумов, снижается со временем;
    • Lower — от локальных минимумов, растёт со временем.
  • Регистрирует пробои: закрытие свечи за пределами линии фиксирует бычий или медвежий сигнал.
  • Рисует точки входа — стрелки и ценовые метки на моменте пробоя.
  • Строит продолжения линий (extended trendlines) для визуального прогноза.
  • Показывает информационную панель с текущим состоянием рынка и статистикой пробоев.

Основные настройки

  • Swing Detection Lookback — период поиска свингов.
  • Slope Calculation Method — ATR / Stdev / Linreg.
  • Slope multiplier — множитель наклона линий.
  • Backpainting — откат линии к свинговому бару.
  • Show Extended Lines — показать продолжения линий.
  • Enable Alerts — включить алерты и push.
  • Alert Cooldown — минимальный интервал между алертами.
  • Real-time update — обновление на тике.
  • Entry markers — стрелки, ценовые метки, смещение по ATR, ограничение по количеству баров.

Как использовать в торговле

  1. Бычий сигнал — стрелка вверх появляется при закрытии свечи выше Upper-линии. Рассматривайте покупку или выход из шортов.
  2. Медвежий сигнал — стрелка вниз при закрытии ниже Lower-линии. Рассматривайте продажу или фиксацию покупок.
  3. Фильтр тренда — если Upper активно снижается, а Lower растёт, рынок в боковике; пробой одной из линий часто запускает импульс.
  4. Комбинация с уровнями — используйте пробои линий вместе с поддержкой/сопротивлением и объёмами для повышения точности.

Технические детали

  • Платформа: MetaTrader 5 (MQL5).
  • Тип: индикатор в окне графика.
  • Таймфреймы: любые (M1 и выше).
  • Инструменты: валютные пары, индексы, металлы, криптовалюты, фьючерсы.
  • Оптимизация: инкрементальные вычисления — не пересчитывает всю историю на каждом тике.
  • Сигналы: не перерисовываются, так как привязаны к закрытым барам.

Рекомендуем также
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Индикаторы
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
BlueBoat Fimathe PrimeCycle
Sebastian Wehrfritz
Индикаторы
BlueBoat – Prime Cycle is a technical indicator for MetaTrader 5 that visualizes market cycles based on the Fimathe cycle model (Marcelo Ferreira) . It identifies and displays historic and live cycle structures such as CA, C1, C2, C3, etc., helping traders understand the rhythm and timing of price movement across multiple sessions. This tool is ideal for manual analysis or as a supporting signal in discretionary strategies. Key Features Historical Cycle Analysis – Backtest and visualize as many
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Divergence Matrix Pro
The Hung Ngo
Индикаторы
Divergence Matrix Pro for MetaTrader 5 Divergence Matrix Pro is a confirmed multi-oscillator divergence indicator for MetaTrader 5. It detects regular and hidden divergence between price and selected oscillators, then presents the confirmed structure through divergence lines, pivot labels, action markers, an optional current-timeframe Matrix Panel and optional alerts. The indicator is an analysis and confirmation tool. It does not open or close trades, and the signal score is not a win rate or a
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Индикаторы
HAS RSI Signal — Профессиональный трендовый индикатор с расчетом SL/TP HAS RSI Signal — это мощный торговый инструмент, объединяющий проверенную классику и современные алгоритмы фильтрации шума. Индикатор анализирует рынок через призму сглаженных свечей Heiken Ashi и осциллятора RSI, предоставляя трейдеру четкие сигналы на вход в моменты разворота тренда или выхода из зон перекупленности/перепроданности. Основные преимущества: Двойная фильтрация: Использование Heiken Ashi Smoothed позволяет искл
ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Мультивалютный сканер Среднего Направленного Индекса(ADX) MT5 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для одновременного анализа нескольких валютных пар. Он приносит пользу трейдерам, стремящимся улучшить процесс принятия решений, предоставляя сигналы в реальном времени на основе Среднего Направленного Индекса, что позволяет эффективно анализировать рыночные тренды. Этот инструмент упрощает торговый опыт, облегчая определение силы тренда и направленного движения, что делает его нез
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Индикаторы
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals MT5 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенны
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder c уровнями Фибоначчи Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. На график цены добавляются уровни Фибоначчи, которые имеют гибкие настройки. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается
FREE
HTF Moving Averages Cross MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" для MT5. - Улучшите свои методы торговли с помощью мощного индикатора HTF Moving Averages Cross для MT5. HTF означает "старший таймфрейм". - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию. - Он позволяет прикреплять быстрые и медленные скользящие средние с более старшего таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный метод. - HTF MAs Cross имеет встроенные оповещения для мобильных устро
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Индикаторы
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Индикаторы
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Renko System
Marco Montemari
Индикаторы
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Индикаторы
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
CCI Fixed Dual
Edoardo Centorame
Индикаторы
Что такое CCI FIXED DUAL CCI FIXED DUAL это профессиональный Trend Direction Filter, разработанный для точного определения: доминирующего направления рынка структурного качества движения согласованности между основным трендом и фазами ускорения Это не индикатор прямого входа. Это не классический осциллятор. Это инструмент контекста, созданный для того, чтобы помочь трейдеру решать, когда торговать, а когда НЕ торговать, резко снижая рыночный шум и ошибки интерпретации. Базовая философия CCI FIXE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
BTC Speed Alpha
Artur Danowski
Индикаторы
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
Italo Trend Indicator MT5
Italo Santana Gomes
4.9 (10)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
The indicator "JAC Trend Color Candle" for Meta Trader 5, was created to visually facilitate the trend for the trader. It is based on three parameters, which identifies the uptrend, downtrend and non-trending market. The colors are trader-configurable, and the average trader-configurable as well. trend parameters cannot be configured as they are the indicator's differential.
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Другие продукты этого автора
EA New Level Trading
Vitali Vasilenka
Эксперты
EA New Level   — это продолжение и развитие советника, который ранее разрабатывался и работал в рамках проекта   «Путь к миллиону» . Тот же торговый движок, та же система управления позициями, но теперь с одним чистым сигнальным ядром — встроенным индикатором   Trend Breaks   (пробой динамических трендовых линий). Никаких внешних индикаторов, никаких дополнительных файлов: вся логика расчёта уровней и пробоев зашита внутрь советника. Внимание!  После покупки напишите личное сообщение получить по
EA Legendary Multi Strategy
Vitali Vasilenka
4.86 (7)
Эксперты
EA Legendary Multi Strategy — Профессиональный мульти-стратегийный советник. Один советник — десятки стратегий. Подтверждённые сигналы. Жёсткий риск-менеджмент. Создан для трейдеров, которые ценят точность входов, гибкость настроек и контроль над просадкой. Это не просто советник. Это квантовый скачок в алгоритмической торговле, где мощь коллективного разума стратегий встречается с точностью искусственного интеллекта. Коллективный разум: Более 12 независимых торговых стратегий работают в унисо
EA Crypto Player
Vitali Vasilenka
5 (2)
Эксперты
EA Crypto Player — это инновационный торговый советник, созданный специально для работы с криптовалютными инструментами. Он объединяет более 7 торговых стратегий, анализирует поведение цены на всех временных интервалах — от M1 до D1, и использует систему усреднения для максимизации прибыли. Лимитированная издание В продаже ограниченное количества копий ( по цене 150$) Финальная цена - 900$  Важно: медленное тестирование советника Из-за сложной логики и мультитаймфреймового анализа тестирование
EA Hamster
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
EA Hamster — это профессиональный полностью автоматизированный торговый советник, разработанный инженерной командой EA Quantum Lab для терминала MetaTrader 5 Внимание трейдерам: чтобы протестировать советника, используйте правильные настройки! Они доступны бесплатно здесь. Цена со скидкой. Цена увеличивается на 50 долларов за каждые 10 приобретенных единиц. Общая цена: 399 долларов. Он относится к категории «ночных скальперов», использующих периоды низкой волатильности для извлечения прибыли Ос
EA Apex Trading
Vitali Vasilenka
2.67 (3)
Эксперты
EA Apex Trading — это полностью автоматизированный советник для MetaTrader 5, работающий на базе алгоритма отслеживания пробоя тренда с использованием канала RwEMA (экспоненциальная скользящая средняя со скользящим окном). Система включает строгий фильтр подтверждения по двум индикаторам и менеджер сетки ордеров типа «умный мартингейл» (Smart Martingale), ограничивающий количество одновременно открытых позиций до двух. Советник предназначен для трейдеров, которым нужен инструмент для агрессивно
EA New Player
Vitali Vasilenka
4.87 (68)
Эксперты
EA New Player — Торговый советник нового поколения. Он не просто торгует — он меняет правила игры. Внимание !! Подробная информация и инструкция по настройке доступна тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/764022 Настройки советника Доступны бесплатно тут - https://www.mql5.com/en/blogs/post/766840   EA New Player — это инновационный портфельный советник для MT5, созданный на базе 7 проверенных стратегий технического анализа. Он не использует искусственный интеллект, но превосходит многие ней
The Last King
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
The King Trading — Универсальный Торговый Советник, основанный на авторских технических индикаторах и алгоритмах. Он разработан для автоматизированной торговли на любом финансовом инструменте: валютные пары, индексы, сырьевые товары, криптовалюты и т.д. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые особенности: Поддержка всех торговых инструментов Советник адаптирован под любую торговую пару или инструмент. Для каждого актива используются индивидуал
Synthetic Metal
Vitali Vasilenka
4.77 (22)
Эксперты
Synthetic Metal — Инновационный советник для XAUUSD и XAGUSD Советник, который объединяет искусственный интеллект, точность и контроль. Synthetic Metal — это интеллектуальный торговый алгоритм для MT5, созданный специально для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD). Он сочетает авторские технологии анализа, гибкое управление рисками и автоматическую адаптацию к рыночным условиям. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Инновации, которые делают Synthetic
ONNX Strategy 1
Vitali Vasilenka
5 (4)
Эксперты
Сообщество   EA Quantum Lab   представляет   ONNX Strategy 1   — первый в своём роде торговый робот, построенный на полной интеграции формата   ONNX (Open Neural Network Exchange) . Это не просто очередной советник: в его основе лежат нейронные сети глубокого обучения, которые улучшают классическую стратегию без изменения её логики. Мы обучили 5 уникальных моделей, и первая из них уже готова изменить ваше представление о торговле золотом. Старт: 99$ (0 копий) - Далее: 149$ (20 копий) - Далее: 19
MT5 Trade Watch
Vitali Vasilenka
5 (2)
Утилиты
MT5 Trade Watch — это аналитический инструмент, предназначенный для мониторинга торговых счетов MetaTrader 5 непосредственно через интерфейс Telegram в режиме реального времени . Проект ориентирован на предоставление трейдерам быстрого доступа к состоянию их аккаунтов без необходимости постоянно находиться в торговом терминале . Основные возможности проекта: Мониторинг в реальном времени : Система обновляет данные о балансе, средствах (equity), текущей прибыли и марже каждую секунду . Пользоват
FREE
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Synthetic Trend AI — умный индикатор тренда с искусственным интеллектом Индикатор Synthetic Trend AI — это мощный инструмент технического анализа, который объединяет классическую формулу SuperTrend с алгоритмами искусственного интеллекта (k-Nearest Neighbors, KNN) и анализом объёма. Он создан для тех, кто хочет видеть рынок глубже и принимать решения увереннее. Что делает Synthetic Trend AI уникальным: AI-прогнозирование тренда: Использует алгоритм KNN для анализа исторических данных и предска
AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka
5 (5)
Эксперты
AI Quantum Trading  – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
SmartTrade Control Panel
Vitali Vasilenka
Утилиты
SmartTrade Control Panel — ваш центр управления алгоритмической торговлей SmartTrade Control Panel   — это многофункциональная торговая панель, созданная для тех, кто ценит контроль, гибкость и эффективность в каждой сделке. Она объединяет визуальное удобство с мощной логикой сопровождения ордеров, превращая рутинную торговлю в управляемый процесс. Теперь вы можете: Реализовать любую торговую идею — от скальпинга до сеточной торговли Настраивать сопровождение ордеров под свою логику входа и выхо
Smart Level EAQL
Vitali Vasilenka
Индикаторы
Smart Level EAQL — Индикатор Smart Money Concepts (SMC) для MetaTrader 5 Smart Level EAQL — это продвинутый индикатор, основанный на концепции Smart Money (SMC), который автоматически выстраивает структурный след институциональных денежных потоков на любом графике.  Он в реальном времени определяет смену рыночной структуры, подсвечивает зоны интереса крупных игроков и проецирует сценарии сделок с визуализацией риска и прибыли Индикатор объединяет проверенные принципы анализа структуры рынка с с
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
4.5 (8)
Эксперты
Этот советник разработан для институционального подхода к торговле, используя ключевые принципы ICT (Inner Circle Trader). Он анализирует структуру рынка, уровни ликвидности и зоны дисбаланса для поиска высоковероятных точек входа и выхода. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок!  Количество копий ограничена ! Ключевые логические компоненты Структура рынка: Советник CyberPunk определяет краткосрочные (STH/STL), среднесрочные (ITH/ITL) и долгосрочные (LTH/LTL) экстремумы, формируя у
EA Underdog
Vitali Vasilenka
5 (6)
Эксперты
EA Underdog — профессиональный советник из линейки Quantum Lab Technologies. Торгует по дивергенциям цены, работает без опасных методов, использует только строгие Stop Loss и Take Profit, а стабильность исполнения обеспечивается системой QuantumCore (обучение и оптимизация на истории с 2020 по 2025 год). Цена   со скидкой   .   Цена будет увеличиваться на 100 долларов при покупке каждых 20 штук .   20 копий: 250$ 20 копий: 350$ Финальная цена: 550$ Количество копий ограничено Параметры и требова
Old School Trading
Vitali Vasilenka
5 (1)
Эксперты
Old School Trading   — Советник на основе волнового анализа Эллиота И нтеллектуальный торговый советник, построенный на принципах волновой теории Эллиота. Он предназначен для трейдеров, которые ценят структурный подход к рынку, стремятся к высокой точности входов и контролю рисков. АКЦИЯ 1+1: при покупке советника — второй в подарок! Количество копий ограничена ! После покупки напиши мне что бы получить ВИП настройки Ключевые особенности: Автоматическое определение волновых структур: советник а
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв