Trend Breaks
- Индикаторы
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Vitali VasilenkaEA Quantum Lab 👽
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Основано и разработано Vitali Vasilenka
Алгоритмическая торговля с 2019 года
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Профессиональные алгоритмические торговые решения для MetaTrader 5
• 20+ торговых советников и индикаторов
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Trend Breaks — индикатор трендовых линий с пробоями для MetaTrader 5
Trend Breaks — это MQL5-индикатор, автоматически строящий динамические верхнюю и нижнюю трендовые линии по свинговым экстремумам и подающий чёткие сигналы при их пробое. Идеально подходит для трейдеров, торгующих пробои, развороты и продолжение тренда.
Что делает индикатор
- Находит свинги (Pivot High / Pivot Low) на заданном лукбэке.
- Строит две трендовые линии:
- Upper — от локальных максимумов, снижается со временем;
- Lower — от локальных минимумов, растёт со временем.
- Регистрирует пробои: закрытие свечи за пределами линии фиксирует бычий или медвежий сигнал.
- Рисует точки входа — стрелки и ценовые метки на моменте пробоя.
- Строит продолжения линий (extended trendlines) для визуального прогноза.
- Показывает информационную панель с текущим состоянием рынка и статистикой пробоев.
Основные настройки
- Swing Detection Lookback — период поиска свингов.
- Slope Calculation Method — ATR / Stdev / Linreg.
- Slope multiplier — множитель наклона линий.
- Backpainting — откат линии к свинговому бару.
- Show Extended Lines — показать продолжения линий.
- Enable Alerts — включить алерты и push.
- Alert Cooldown — минимальный интервал между алертами.
- Real-time update — обновление на тике.
- Entry markers — стрелки, ценовые метки, смещение по ATR, ограничение по количеству баров.
Как использовать в торговле
- Бычий сигнал — стрелка вверх появляется при закрытии свечи выше Upper-линии. Рассматривайте покупку или выход из шортов.
- Медвежий сигнал — стрелка вниз при закрытии ниже Lower-линии. Рассматривайте продажу или фиксацию покупок.
- Фильтр тренда — если Upper активно снижается, а Lower растёт, рынок в боковике; пробой одной из линий часто запускает импульс.
- Комбинация с уровнями — используйте пробои линий вместе с поддержкой/сопротивлением и объёмами для повышения точности.
Технические детали
- Платформа: MetaTrader 5 (MQL5).
- Тип: индикатор в окне графика.
- Таймфреймы: любые (M1 и выше).
- Инструменты: валютные пары, индексы, металлы, криптовалюты, фьючерсы.
- Оптимизация: инкрементальные вычисления — не пересчитывает всю историю на каждом тике.
- Сигналы: не перерисовываются, так как привязаны к закрытым барам.