Iconic BTC AI

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ICONIC BTC AI+ | SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE (Версия 15.00)

Цены запуска

  • Текущая цена: 499 USD.
  • Доступно лицензий: 10.
  • Следующий ценовой уровень: 599 USD.
  • Финальная цена: 1699 USD.

Цена раннего доступа отражает текущую фазу выпуска продукта. Цена будет повышаться по мере закрытия текущего пакета лицензий и открытия следующих уровней. Конкретной даты, после которой действующая цена перестанет действовать, не установлено.

Bitcoin не является валютной парой Forex. Он не ведет себя как золото, не уважает границы торговых сессий так, как это делают фондовые индексы, и его профиль волатильности может измениться в течение одного торгового часа. Обычные автоматические системы, созданные для более спокойных инструментов, часто терпят неудачу здесь, поскольку они предполагают поведение рынка, которое BTCUSD попросту не демонстрирует стабильно.

ICONIC BTC AI+ был спроектирован специально для BTCUSD. Каждый уровень его архитектуры, от проверки условий входа до маршрутизации решений искусственного интеллекта и корректировки риска в реальном времени, был построен вокруг特ерных особенностей именно этого рынка. В основе системы лежит SYNAPSE.PHENOTYPE S6 ENGINE, когнитивное квантовое ядро, которое не следует статичным правилам. Оно адаптируется к рынку, на котором торгует, перестраивает собственные весовые коэффициенты решений после каждой закрытой позиции, учится вовремя закрывать убыточную сделку, учится тому, насколько плотно сопровождать прибыльную позицию, и направляет исполнение через живой фенотипический архив из девяти специализированных мозговых модулей, каждый из которых откалиброван под свой рыночный режим.

  • Дифференцируемая пластичность через хеббовскую нейромодуляцию
  • Децентрализованный архив 3x3 MAP Elites в оперативной памяти с ретроспективным механизмом HER
  • Дробное исчисление Грюнвальда Летникова для формирования стационарных признаков с долгой памятью
  • Риманово тензорное метрическое отображение для геодезически корректного смешивания ниш элитных решений
  • Умный аварийный выход и адаптивное сопровождение: контрфактические онлайн модели обучения с байесовским сжатием

Движок SYNAPSE.PHENOTYPE S6

Большинство автоматических торговых систем несут в себе фиксированный мозг. Правила определяются на этапе создания и остаются неизменными вне зависимости от того, вознаграждает их рынок или нет. Движок S6 работает по принципиально иному принципу. Сеть принятия решений внутри ICONIC BTC AI+ представляет собой пластичную нейронную сеть с настраиваемой шириной скрытого слоя, от двух до тридцати двух узлов. Каждая синаптическая связь несет не одно, а три отдельных значения: жесткий базовый вес, который сохраняется эволюционно, коэффициент пластичности, определяющий чувствительность связи к обратной связи от среды, и след Хебба, который непрерывно изменяется при каждой новой рыночной активации. Когда сделка закрывается, живые пластичные компоненты каждого синапса, участвовавшего в этом решении, обновляются относительно реализованного результата, масштабируемого коэффициентом нормализации вознаграждения и температурой исследования, которая стремится к нулю по мере углубления просадки. Сеть, вошедшая в сделку, и сеть, оценивающая следующую возможность, измеримо отличаются друг от друга.

Дифференцируемая пластичность через хеббовскую нейромодуляцию

Стандартные нейронные сети обновляют веса после обучения, а затем работают в фиксированном виде постоянно. Движок S6 не разделяет обучение и работу в реальном времени. Его пластичные синапсы несут сохраненный базовый вес и живой коэффициент пластичности. След Хебба обновляется с ограниченной, не зависящей от брокера частотой один раз в секунду, благодаря чему его динамика остается стабильной вне зависимости от частоты тиков. Эффективный вес любой связи вычисляется как сумма ее сохраненного базового компонента и текущего компонента, сформированного средой.

Архив 3x3 MAP Elites в оперативной памяти

Движок не поддерживает единственный мозг. Он одновременно поддерживает девять специализированных мозговых модулей, полностью хранящихся в оперативной памяти, распределенных по двум поведенческим осям. Ось один это режим волатильности ATR: низкий, средний или высокий. Ось два это линейность тренда старшего таймфрейма, измеряемая через R в квадрате: низкая, средняя или высокая. Каждая из девяти ячеек ниши хранит элитный геном, чья реализованная эффективность оказалась лучшей из наблюдаемых для этих конкретных рыночных условий. Когда текущий режим смещается из одной ниши в другую, движок выполняет мгновенную замену на подходящий элитный мозг с нулевой задержкой, проверка происходит на каждом тике при отсутствии открытой позиции. Рабочий мозг всегда является лучшим исполнителем, когда либо найденным этой системой для тех условий, с которыми она сталкивается прямо сейчас.

Ретроспективный опыт воспроизведения (HER)

Когда сделка закрывается с убытком, большинство систем обучения распространяют отрицательный сигнал назад и корректируют веса в сторону от решения, приведшего к этому результату. Это создает конкретную проблему в периоды неблагоприятного, но восстановимого движения цены: движок учится не входить в сделки, которые были направленно верными, но тактически открыты слишком рано. Движок S6 решает это через ретроспективную переразметку. Когда убыточная сделка имела значимое благоприятное отклонение до разворота, движок заново проигрывает условия входа относительно наилучшего достижимого выхода и распространяет положительный обучающий сигнал через синаптические связи, ответственные за это решение. Это предотвращает отбрасывание сетью корректной логики настройки только потому, что рынок сначала пошел против позиции.

Эпигенетический метиляционный шлюз

В условиях резких или бесструктурных рыночных движений, а также во время всплесков просадки капитала, измеряемых по минутам, движок может полностью заблокировать свои пластичные весовые компоненты. Жесткие базовые веса остаются активными, но живой слой пластичности замораживается до тех пор, пока качество рынка не восстановится выше настроенного порога хаотичности. Движок продолжает работать, используя свою сохраненную логику, но прекращает обучение на условиях, на которых торговать не следует.

Дробное дифференцирование Грюнвальда Летникова

Стандартные технические признаки, полученные из необработанных уровней цены, нестационарны. Дифференцирование первого порядка устраняет эту нестационарность, но также разрушает компонент долгой памяти ценового ряда. Движок S6 применяет дробное дифференцирование Грюнвальда Летникова с настраиваемым порядком, чтобы преобразовать признаки уровня цены в стационарные входные потоки, сохраняя при этом структуру долгой памяти, которую дифференцирование первого порядка уничтожило бы, подавая выделенные каналы долгой памяти в сеть наряду с ее живыми признаками текущего режима.

Риманово тензорное смешивание ниш

Когда активный рыночный режим находится между границами ниш, а не четко внутри одной ячейки, движку необходимо объединить информацию от соседних элитных решений ниш. Плоская билинейная интерполяция предполагает, что измерения волатильности и тренда несут равный вес, что редко соответствует действительности. Риманов тензорный метрический подход вычисляет геодезическое расстояние через метрику, откалиброванную под фактическую локальную структуру ковариации этих двух измерений, поэтому веса смешивания ниш геометрически корректны для формы пространства признаков в текущей рабочей точке.

Пять исполнительных режимов

Выход движка S6 не является бинарным. Он формирует непрерывную оценку уверенности и непрерывные коэффициенты размера позиции, охватывающие множитель лота, отступ Stop Loss и расширение Take Profit. Они отображаются на один из пяти исполнительных режимов.

  • Skip: сделка не размещается, движок отклонил текущие условия
  • Defensive: сделка размещается с уменьшенной экспозицией
  • Neutral: стандартное исполнение с использованием настроенных базовых параметров
  • Confident: размер позиции увеличивается, а Take Profit может расширяться в пределах настроенных лимитов
  • Aggressive: применяется максимальная настроенная экспозиция, требующая наивысшего уровня уверенности движка

Все пять режимов остаются в границах настроенных параметров риска. Движок не может переопределить жесткие лимиты.

Умный аварийный выход

Отдельная онлайн модель обучения отслеживает каждую открытую сделку, движущуюся в неблагоприятную зону, и оценивает вероятность восстановления. Контрфактические метки собираются из ценового следа каждой закрытой сделки, обучая модель постфактум тому, было бы удержание или закрытие более верным решением на этой глубине. Байесовское сжатие удерживает молодую модель от принятия крайних решений о закрытии, период разогрева накопленных уроков должен пройти прежде, чем модели будет доверено действовать, минимальное время удержания защищает новые сделки от преждевременной оценки, а закрытие срабатывает только после последовательных подтверждающих оценок. Когда оно срабатывает, ранее закрытие маршрутизируется обратно через движок S6, логику ретроспективного воспроизведения и архив MAP Elites, так что вся система учится на реальном, меньшем убытке.

Адаптивное сопровождение позиции

Вторая, независимая онлайн модель учится тому, насколько плотно сопровождать открытую прибыльную позицию. Каждый выход по трейлинг стопу, который так и не достиг Take Profit, отслеживается впоследствии: если цена в итоге коснулась бы исходного Take Profit, урок в том, что сопровождение было слишком тесным, если цена коснулась бы исходного Stop Loss, урок в том, что сопровождение было верно тесным. Модель взвешивает объем, прогресс сделки, согласованность с трендом, расширение ATR, режим волатильности, линейность тренда и уверенность движка, и выдает множитель от ноль целых семьдесят пять сотых для фиксации прибыли, до одной целой сорока сотых, позволяющих движению дышать. Нейтральная, необученная модель ведет себя точно как фиксированное сопровождение.

Рыночная структура и логика входа

ICONIC BTC AI+ использует размещение структурированных отложенных ордеров вместо немедленного рыночного исполнения. Тренд, волатильность и структурный контекст считываются с настраиваемого сигнального таймфрейма, по умолчанию зафиксированного на H1 вне зависимости от периода графика, к которому подключен советник, либо, по выбору, настроенного следовать за таймфреймом графика, тогда как уровни пробоя всегда используют предыдущую дневную свечу. Перед размещением любого ордера система проверяет текущие условия по нескольким уровням.

  • Подтверждение направления тренда EMA и его наклона
  • Состояние волатильности ATR и статус расширения
  • Контекст сессии в рамках настроенных торговых часов
  • Фильтр спреда относительно настроенного максимума
  • Структурные уровни максимума и минимума текущего дня
  • Уровни пробоя максимума и минимума предыдущего дня
  • Зоны поддержки и сопротивления, полученные из ретроспективы ценовой структуры
  • Обнаружение ордерных блоков за настраиваемый период ретроспективы
  • Проверка расстояния ATR от текущей цены до предполагаемого уровня входа
  • Статус новостного фильтра по предстоящим экономическим событиям USD
  • Статус периода ожидания на основе времени, прошедшего с последней закрытой позиции
  • Разрешение движка S6 и порог уверенности

Отложенные ордера не остаются без внимания на рынке. Система пересматривает и может заменить или удалить их при изменении контекста тренда, ухудшении условий спреда, активации новостного фильтра, истечении настроенного интервала обновления или достижении дневного лимита сделок.

Защита капитала и повышенная надежность исполнения

  • Опциональная жесткая дневная остановка по убытку в процентах от капитала на начало дня, прекращающая новые входы до конца дня, по умолчанию отключена как дополнительная мера безопасности
  • Опциональный аварийный выключатель по максимальной просадке, измеряемой от исторического пика капитала, с возможностью закрыть открытую позицию при срабатывании, по умолчанию отключен
  • Защитный механизм последовательных убытков, приостанавливающий новые входы на день после настраиваемого числа убытков подряд, по умолчанию выключен
  • Явный жесткий предел одновременных собственных позиций, по умолчанию ограничен одной позицией
  • Каждый ордер проходит через управляемую процедуру отправки с ограничением проскальзывания, ограниченным числом повторов и полной обработкой кодов возврата брокера, поэтому отклоненный ордер никогда не принимается за исполненный
  • Автоматическое приведение к уровню стопов брокера, уровню заморозки, минимальному расстоянию стопа и размеру тика для каждой цены, отправляемой на сервер
  • Защита по готовности соединения и терминала, приостанавливающая активность при отключении платформы или запрете торговли
  • Отслеживание пика капитала, сохраняющееся при перезапуске терминала

Контроль риска

  • Расчет размера лота в процентах, откалиброванный по капиталу счета на сделку
  • Снижение размера лота, чувствительное к просадке, по нарастающим порогам
  • Настройка размера с учетом волатильности, уменьшенная в режимах высокого ATR, слегка повышенная в режимах низкого ATR
  • Адаптивный множитель периода ожидания, увеличивающийся после последовательных убытков
  • Дневная цель прибыли, настраиваемая как процент от капитала на начало дня или как фиксированная сумма
  • Жесткий лимит максимального числа сделок в день, учитываемый по открытиям ордеров, а не по закрытиям
  • Фильтр максимального спреда с автоматическим удалением отложенных ордеров при превышении
  • Размещение Stop Loss на основе ATR с настраиваемым минимальным порогом в пунктах и потолком, либо фиксированным расстоянием в пунктах
  • Настраиваемое соотношение риска к прибыли и потолок Take Profit на основе ATR
  • Режим восстановления с настраиваемым множителем и максимальным числом сделок восстановления, по умолчанию выключен

Управление сделками

  • Активация безубытка после настраиваемого благоприятного движения цены в единицах R
  • Корректировка трейлинг стопа, плотность которой регулируется движком адаптивного сопровождения после его разогрева
  • Автоматическая очистка отложенных ордеров при открытии или закрытии позиции, включая поздно прибывшие смежные ордера
  • Соблюдение дневного лимита числа сделок, предотвращающее новые настройки после достижения лимита
  • Фиксация дневной цели прибыли, останавливающая новые входы после достижения дневной цели и сбрасывающаяся в полночь
  • Самовосстанавливающееся отслеживание позиций, повторно принимающее осиротевшие сделки после перезапуска или переподключения

Гигиена обучения и передача знаний

Выделенный режим только для вывода замораживает каждое обновление весов для честной проверки на новых, не использованных при обучении данных, а затухание весов L2 мягко подтягивает все три онлайн модели обучения, движок S6, модель аварийного выхода и модель сопровождения, обратно к нулю, сопротивляясь переобучению на живых данных. Однонаправленный канал передачи знаний позволяет запуску тестера стратегий опубликовать полученные знания в общий файл, который живой мозг может импортировать, пока за ним числится меньше настроенного количества сделок. Живая торговля никогда не записывает обратно в этот файл, поэтому запуск оптимизации никогда не сможет перезаписать опытный живой мозг.

Новостной фильтр

Система включает встроенный новостной фильтр, работающий на основе экономического календаря MetaTrader 5. При включении он загружает настраиваемое окно предстоящих экономических событий USD и приостанавливает новые входы в пределах настроенного временного буфера до и после каждого события. Фильтр может применяться только к событиям высокой значимости или расширяться на события средней значимости. Внешний источник данных или сторонний сервис не требуется. Для корректной работы этой функции в настройках терминала MetaTrader 5 должен быть разрешен WebRequest.

Информационная панель на графике

Живой интерфейс отображает баланс счета, капитал, дневную прибыль и убыток, число открытых позиций, число отложенных ордеров, текущее действие движка и оценку уверенности, скользящие окна процента выигрышных сделок, распределение активных исполнительных режимов, направление тренда, состояние волатильности и ATR, статус сессии, спред, серию последовательных убытков, прокручиваемую ленту обучения искусственного интеллекта и следующее запланированное новостное событие при активном фильтре. Панель использует фирменную цветовую схему системы, неоновый оранжевый и черный.

Настройка и развертывание

Символ: BTCUSD. Платформа: MetaTrader 5. График: один график BTCUSD, основной структурный анализ выполняется внутренне на настроенном сигнальном таймфрейме вне зависимости от периода графика, к которому подключен советник. Настоятельно рекомендуется использовать VPS для непрерывной, стабильной работы. Параметр Market Validation Mode должен быть установлен в false перед началом реальной или демонстрационной торговли, этот параметр существует исключительно для проверки на маркете MQL5, и советник не будет работать в обычном режиме, пока он включен.

Перед развертыванием на реальном счете запустите тестер стратегий, пройдите демонстрационный период в условиях реального брокера и проверьте спецификации символа BTCUSD, включая название символа, стоимость тика, размер контракта, минимальный лот, кредитное плечо и требования к марже. Эти параметры различаются у разных брокеров и повлияют на расчет размера лота и риска. Если новостной фильтр включен, настройте разрешения WebRequest в параметрах терминала перед началом реальной торговли.

Раскрытие рисков

Торговля BTCUSD и другими инструментами с кредитным плечом сопряжена со значительным риском. Автоматическая торговля не исключает рыночный риск. Прошлые результаты в мониторинге сигнала, форвардном тестировании или тестировании на исторических данных не гарантируют будущих результатов. Фактическая результативность зависит от условий брокера, спреда, проскальзывания, качества исполнения, кредитного плеча, размера счета, требований к марже, стабильности VPS и конкретных настроек пользователя. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить. Всегда начинайте с демонстрационного счета перед развертыванием на реальном счете.

Отзывы 1
H20Real
662
H20Real 2026.05.30 06:25 
 

So far very positive. Testing with demo account now. 2 weeks mostly win trades. This EA seems to work very well.

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5 (8)
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4.32 (25)
Эксперты
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HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
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Фильтр:
H20Real
662
H20Real 2026.05.30 06:25 
 

So far very positive. Testing with demo account now. 2 weeks mostly win trades. This EA seems to work very well.

Maurice Prang
4426
Ответ разработчика Maurice Prang 2026.05.30 07:13
Thank you very much. 🙏🏻
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